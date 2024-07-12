泳渡日月潭已2.4萬人報名 今截止

日月潭萬人泳渡報名熱烈，承辦單位緊急公告將於今日晚上12點截止報名。（資料照）

2024/07/12 05:30

上限2.5萬人 回響熱烈 外國人也來詢問

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡將在九月十五日登場，今年人數上限二．五萬人，八日開放報名截至昨日，人數已達二．四萬，承辦的埔里四季早泳會為此緊急公告，報名將在十二日晩間十二點「關門」，南投縣政府則說，雖然疫後民眾瘋出國，但一年一度的泳渡仍吸引泳客朝聖，甚至接到國外人士洽詢報名資訊，顯見日月潭萬人泳渡已成為國際泳壇盛事。

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縣府指出，去年疫情解封，泳渡開放報名三天就額滿，原以為今年泳渡可能會受疫後出國潮影響，但自八日開放報名後，人數就不斷增加，並在昨日達到二．四萬人；過去「國際游泳名人堂」會長山姆．佛瑞斯，就曾專程來到日月潭，見證世界最大的戶外水域游泳活動，讓萬人泳渡知名度大開，因此今年報名期間也有接到來自國外洽詢泳渡的訊息。

埔里四季早泳會表示，今年報名首日就湧入一．九萬人，之後每天也有二千多人報名，至昨已達二．四萬人，為避免人數超過上限，昨才公告報名至十二日午夜截止，後續則會審核報名資格，若屆時人數少於二．四萬，也不會進行候補作業。

建議著全身式泳衣 少用防曬乳

早泳會也呼籲，為鼓勵在地消費，嘉惠日月潭在地商家，建議泳客報名時可取消訂便當的選項，屆時報名作業完成，就會退還八十元的便當費，另為永續日月潭的水質環境，希望泳客參加時可穿著全身式的泳衣，不僅能保護皮膚，更重要的是能減少防曬乳的使用，降低對水質的影響，希望能與廣大泳客攜手，讓泳渡活動朝友善環境的方向努力。

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