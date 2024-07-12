如何安心使用食品容器 南投衛生局報你知

坊間市售塑膠類食品容器百百種，南投縣衛生局提醒民眾應選擇合適的材質並正確使用。（記者張協昇攝）

2024/07/12 08:39

〔記者張協昇／南投報導〕國人使用塑膠類食品容器相當普遍，市售食品容器百百種，因材質不同也有不同功用，南投縣衛生局提醒民眾，在使用塑膠類食品容器具時，可根據塑料的特性和用途選擇合適的材質，最好選擇有經過檢驗合格的產品，並注意使用方式是否正確，避免塑膠容器長時間暴露於高溫環境或使用不當，才能確保食品安全和個人健康。

南投縣府衛生局表示，各種塑膠類食品容器因其不同的特性和用途而被廣泛使用，常見的塑料材質食品容器包括PET、HDPE、PP、PS、PC、PLA、Melamine，各有不同特點、用途、相關添加物及注意事項。

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（1）聚對苯二甲酸乙二酯（PET）（1號）：耐熱溫度為60-85℃，用於製成寶特瓶、市售飲料瓶、食用油瓶等，使用時應避免長時間暴露於高溫環境或陽光下。

（2）高密度聚乙烯（HDPE）（2號）：耐熱溫度為90-110℃，具有較高的耐熱性和抗油性用途，適合盛裝熱食品和油脂食材，常見於飲料瓶、洗髮水瓶、瓶裝飲用水等需要耐用性和保護性的包裝容器。

（3）聚丙烯（PP）（5號）：耐熱溫度為100-140℃，常用於便當盒、保鮮盒、塑料碗等食品盛裝容器，適合微波加熱和冷凍保存，注意事項為避免長時間在微波爐中加熱。

（4）聚苯乙烯（PS）（6號）：耐熱溫度70-90℃，PS塑料的耐熱性較差，通常用於盛裝常溫食品和輕量級產品，包括速食麵碗、蛋糕盒等一次性餐具和包裝容器，使用時應避免長時間接觸高溫食品或使用於微波加熱。

（5）聚氰胺（Melamine）（歸類於其他類，7號）：耐熱溫度為110-130℃、耐高溫，常見於餐飲業碗盤，應避免盛裝滾燙及酸性食物，不可以微波，出現刮痕的碗盤應汰換。

此外，PLA主要是以植物澱粉如玉米、馬鈴薯等碳水化合物作為原料發酵製成，多被用來製做免洗餐具、包裝盒、生鮮托盤等塑膠替代品，耐熱溫度低，回收標誌編號為7並標註是PLA。在塑膠容器的添加物方面，常見的是雙酚A（BPA），BPA常用於聚碳酸酯塑料（PC）（歸類於其他類，7號），被認為可能干擾荷爾蒙系統，因此應避免在嬰幼兒用品和食品加熱容器中使用。

塑膠類食品容器依用途使用各種不同材質製成，南投縣衛生局提醒民眾應慎選並正確使用。（南投縣衛生局提供）

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