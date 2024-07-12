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中興高中新生報到率97.4％ 南投最高

2024/07/12 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕高中新生昨（十一）日報到，南投縣各社區高中使出渾身解數爭取學生就近入學，國立中興高中報到率已達九十七．四％；而向教育部爭取到半導體課程的旭光高中、暨大附中，也各有九十二％、九○．七二％的高報到率。

有開半導體課程 旭光、暨中也超過九成

南投縣的社區高中因與台中市的高中同一考區，高分群學生常優先考慮就讀台中的明星高中，南投縣社區高中為留住在地學生，校長登門拜訪遊說，並以高額獎學金、資優班或目前最夯的半導體課程，吸引在地優秀學生留在社區高中就讀。

各校的努力顯現在昨日的新生報到情況，中興高中報到率九十七．四％，其中5A以上的高分群學生有七人，都由校長陳漢銘頒發獎學金。

台灣全力發展成為矽島，半導體課程往下扎根，南投縣有旭光高中、暨大附中爭取到半導體課程，將讓高一、高二學生用選修方式，探索半導體和AI科技，昨日新生說明會，校方也特別向新生及家長說明。

縣立旭光高中昨日報到新生中，從台中市跨區就讀的楊孟豫，會考成績5A10+、作文五級分，刷新該校新生考績最佳的紀錄。而她跨區就讀，除努力朝考醫學系方向努力，最主要是因阿嬤在旭光隔壁的南開科大教書，祖孫可以一起上課一起回家，增加相處時間。

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