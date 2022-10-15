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    首頁　>　苗栗縣

    被指出賣韓國瑜 謝福弘提告鍾東錦

    國民黨苗栗縣長候選人謝福弘（右二）昨在律師陪同下，到苗栗地檢署按鈴提告無黨籍縣長候選人鍾東錦。（記者彭健禮攝）

    國民黨苗栗縣長候選人謝福弘（右二）昨在律師陪同下，到苗栗地檢署按鈴提告無黨籍縣長候選人鍾東錦。（記者彭健禮攝）

    2022/10/15 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部，七日指國民黨苗栗縣長候選人謝福弘曾在二○二○年總統大選前「密會蘇嘉全出賣韓國瑜」。謝福弘找韓國瑜拍影片反駁，昨並到苗栗地檢署按鈴提告鍾涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選；鍾東錦陣營則回，已備有人證，法庭見。

    鍾陣營：有證人 法庭見

    鍾東錦競選總部執行長徐廷琮七日召開記者會，質疑謝福弘曾於二○二○年總統大選前，與時任立法院長蘇嘉全在前縣長傅學鵬家密會操弄，使得國民黨提名的總統候選人韓國瑜在苗栗得票不如預期。謝陣營要求三天內道歉，否則將提告。徐廷琮強調，有充分的事實證據，歡迎謝提告。謝昨天在律師及競總團隊人員陪同下，到苗栗地檢署按鈴提告。

    謝福弘表示，鍾陣營虛構不實情節抹黑，想要分化他與韓國瑜之間的信任，想分化國民黨的團結，不過在他和韓國瑜見面合拍影片公開後，此種抹黑和分化完全破功。他本想謠言已不攻自破，只要對方道歉就不必浪費司法資源，但對方一直硬拗不肯道歉，他不容許對方顛倒黑白，所以提告。

    謝福弘競總也指出，鍾陣營對討論他殺人的多名網友提告，根本是想讓縣民噤聲不敢討論真相，讓選舉籠罩在高壓恐懼的氛圍當中，他們要求鍾東錦向縣民道歉，並儘快兌現「有殺人就退選」的承諾。

    對此，徐廷琮回應，謝福弘一下不提告、一下要提告，就像小孩子玩家家酒般兒戲，「根本是心虛」，並強調他們有證人，一定會請證人上法庭釐清事實真相。

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