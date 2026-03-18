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    首頁 > 金門縣

    金門高中繁星37人錄取、16人上公立 4人挺進醫學系、牙醫二階

    2026/03/18 22:23 記者吳正庭／金門報導
    繁星放榜，金門高中校長鄭青青（右）肯定師生努力，家長會長歐陽儀雄（左）前往致贈獎學金。（記者吳正庭攝）

    繁星放榜，金門高中校長鄭青青（右）肯定師生努力，家長會長歐陽儀雄（左）前往致贈獎學金。（記者吳正庭攝）

    繁星今天放榜，國立金門高中今年有65名同學撕榜，37人上榜，另有4人通過醫學、牙醫第一階段；校長鄭青青說，今年成績有長足進步，肯定全體師生的努力。

    這是鄭青青去年8月上任後首次繁星成績，對於同學的成績表現，她感到很欣慰。她說，每位同學的家庭環境不同，學校在課後提供1個讀書自習的空間，責無旁貸，也將會持續辦理夜間自習。

    她說，未來將深化同學與他校的交流，她相信，同學經由與其他學校同齡者的交流、分享，有助於開啟學習動機與興趣，是學習路上大躍進的機會。

    金中家長會長、縣議會副議長歐陽儀雄也帶著書有「金榜題名」的獎學金，專程前往金中為同學加油打氣。

    金中表示，在第8類學群（醫學、牙醫）中挺進第二階段篩選者有4人，分別通過國立陽明交通大學醫學系、輔仁大學醫學系及高雄醫學大學牙醫學系、台北醫學大學牙醫學系的第一階段。經統計，獲錄取學生中，有16人進入公立大學，顯見整體升學表現穩健成長。

    國立金門高中37人上榜，另有4人通過醫學、牙醫第一階段，校長鄭青青（前排右7）與家長會長歐陽儀雄（前排右6）共同為同學加油打氣。（記者吳正庭攝）

    國立金門高中37人上榜，另有4人通過醫學、牙醫第一階段，校長鄭青青（前排右7）與家長會長歐陽儀雄（前排右6）共同為同學加油打氣。（記者吳正庭攝）

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