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    首頁 > 生活

    每天工作2小時年薪就有150萬！ 她卻因「1原因」想辭職

    2026/03/18 23:51 即時新聞／綜合報導
    一名自稱年薪約150萬的女網友，每天只要工作2小時，這樣一份人人稱羨的工作和待遇，卻讓她直呼想辭職。示意圖，與本文無關。（資料照）

    一名自稱年薪約150萬的女網友，每天只要工作2小時，這樣一份人人稱羨的工作和待遇，卻讓她直呼想辭職。示意圖，與本文無關。（資料照）

    一名自稱年薪約150萬的女網友，每天只要工作2小時，這樣一份人人稱羨的工作和待遇，卻讓她直呼想辭職，在網上發文後引發網友熱議。

    一名現年28歲的女網友近日在Dcard上發文表示，自己被公司派駐到印尼，上班表定時間雖然是「早九晚六」，但每天實際有在認真工作的時間大約就2小時，其他時間就當「薪水小偷」。目前她做這份工作5年，本薪6.5萬，加上津貼3.5萬，一個月有10萬元，再加上年終，年薪約有150萬，而且公司還包吃包住，印尼物價又低，自己也沒有什麼高消費習慣，一個月大概能存7到8萬。

    如此優渥的待遇，原PO卻覺得這樣的生活讓她太廢，整個人沒什麼長進，甚至起心動念想回台灣進修念研究所，但家人都勸她「不要想不開」。

    貼文曝光後掀起熱議，其他網友們也紛紛表示「別離職，上班摸魚的時間拿來讀書或學點自己有興趣的東西……這麼悠閒又高薪的工作不是隨便找都有的」、「在台灣一堆人早出晚歸頂多35k～40k」、「千萬不要想不開，多存點錢，過幾年財富自由了再回台灣做自己想做的事」、「工作給我，我研究所給你」、「有些事情錯過了就回不去了」、「回來之後，你會驚覺自己的這個想法愚蠢至極」。

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