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    首頁 > 生活

    神秘中國AI模型引熱議 疑為DeepSeek新一代系統

    2026/03/18 22:07 中央社
    一個強大的人工智慧（AI）模型上週以匿名方式在開發者平台上出現，引發外界揣測是中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的新一代系統。（路透）

    一個強大的人工智慧（AI）模型上週以匿名方式在開發者平台上出現，引發外界揣測是中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的新一代系統。（路透）

    一個強大的人工智慧（AI）模型上週以匿名方式在開發者平台上出現，引發外界揣測，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）是否打算在正式發布前，低調測試新一代系統。

    路透社報導，這個免費模型名為Hunter Alpha，本月11日在AI模型聚合平台OpenRouter出現，但未標註開發者身分。

    在路透社的測試中，Hunter Alpha聊天機器人自稱是「一款主要以中文訓練的中國AI模型」，並表示其訓練資料所涵蓋時間範圍截至2025年5月，與DeepSeek自家聊天機器人的知識截止點（knowledge cutoff point）一致。

    DeepSeek和OpenRouter均未說明Hunter Alpha模型的開發者身分，也沒有回應置評請求。

    Hunter Alpha的介紹頁面顯示，其模型具有1兆個參數，這意味著它約是以1兆個可調參數訓練，可調參數用於決定系統如何處理語言並產生回應。

    該系統也標榜擁有最高可達100萬個詞元（token）的上下文視窗，這是用以衡量AI模型能在單次互動中處理或保留多少文本。1個詞元大致對應一小段文本，例如1個單字的片段。

    這些規格符合中國媒體對DeepSeek新一代V4模型的期待，根據中媒報導，V4模型最快可能於4月推出。

    儘管這些相似處無法直接證實Hunter Alpha與DeepSeek的關聯性，開發者間仍熱烈揣測，這套匿名系統可能是DeepSeek即將公布的新模型的早期測試版。

    不過，也有部分開發者提醒，將Hunter Alpha模型與DeepSeek連結的證據仍不足。

    獨立評測AI性能的奧茲庫爾（Umur Ozkul）指出，根據他的分析，「Hunter Alpha可能不是DeepSeek的V4模型」，因為與DeepSeek現行系統相比，兩者在詞元相關行為及架構模式上均存在差異。

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