金警、海巡帶緝毒犬前進小三通查毒 陳福海：對毒品零容忍

金門縣長陳福海（左二）由縣府參議陳祥麟（左一）陪同，率縣警察局局長陳錦文（左三）前往金門水頭碼頭小三通通關中心，配合海巡單位的緝毒犬對小三通旅客實施安檢。（記者吳正庭攝）

2024/12/17 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海強調對毒品零容忍，今天率縣警察局局長陳錦文前往金門水頭碼頭小三通通關中心，配合海巡單位的緝毒犬對小三通旅客實施安檢，盼再次透過「不定期」的突襲行動，宣示金門阻絕毒品於境外的決心。

此外，陳錦文於小三通入境處進行打詐宣導指出，金門11月受理詐欺案件20件，已較8月、9月及10月受理的45件、32件及40件為少。

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陳福海由陳錦文、縣警局刑事偵察大隊長吳易泉引導，前往小三通入境處的通關檢查關口，觀察海巡署金馬澎分署第九岸巡隊帶緝毒犬對入境旅客執行安檢，雖然很多單幫客帶著大箱行李通關，都能通過緝毒犬敏感的嗅覺考驗，現場並未發現毒品。

陳福海說，有賴於縣警局、海巡、海關等單位的通力合作，不管是港口、機場，尤其是超商的毒品防制作為，對在展示金門對於毒品「零容忍」的堅定立場。

他說，除了毒品，近來政府對於民眾受害甚深的詐騙案件，也加強防詐，成立了打詐國家隊，金門地區也透過各單位橫向聯繫，加強對防詐的宣導。

陳錦文說，「查毒」及「打詐」是當前治安重點，縣警局會持續與檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作，達到「拒毒於島外、截毒於關口、緝毒於境內」目的。

縣警局表示，關於「打詐儀錶板」獨立網頁已於12月1日優化上線，並上架於金門縣警察局官方網站首頁，讓民眾可以直接連結，了解每日及每月詐欺被害案例及防詐小撇步。

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金門縣警察局長陳錦文（右一）於小三通入境處進行打詐宣導，縣長陳福海（左二）也在一旁了解目前警方打詐作法。（記者吳正庭攝）

金門小三通越走越熱，入境旅客正將安檢後的行李裝上手推車。（記者吳正庭攝）

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