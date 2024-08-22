開放中客赴金門旅遊？陳玉珍：宋濤說不會讓大家空手而回

國民黨立委陳玉珍受訪。（陳玉珍提供）

2024/08/22 18:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕金門縣議會議長洪允典率團訪問北京，在國民黨立委陳玉珍陪同下，今日下午與中國國台辦主任宋濤進行會面。會中洪允典與多位金門縣議員，及來自台灣的旅遊業者，均向宋濤表達儘速恢復兩岸團客及自由行旅遊的期待。

陳玉珍表示，此行會面過程，氣氛十分熱絡融洽，宋濤對於不論金門縣議員或業者代表的提問，均一一答覆。外界最關心的「儘速開放中客赴金旅遊」，宋濤則是說，為了陸客赴金旅遊一事，陳玉珍委員已多次來進行溝通，而今天在現場的金門民意代表及業者大家也都有相同的建議，「他不會讓大家空手而回」。

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陳玉珍提到，今天會見約1個半小時，陸方除宋濤接見外，另外也有過半數的國台辦各局局長陪同出席。與會來賓幾乎是暢所欲言，連國台辦主任宋濤都說，這一團與會來賓發言是最多的一團，而他也一一聆聽並回答與會的金門縣議員及業者各項提問。

陳玉珍說，有金門縣議員提到包括強化金廈青年交流及體育交流活動等建議，宋濤現場即回覆會積極促成。至於另有議員提到強化金廈往來便利性及金酒銷陸應減免關稅等，宋濤則表示會再繼續研議。

陳玉珍表示，雖然此行對於全面恢復兩岸團客及自由行旅遊的目標尚未達成，但她仍是對於促成此事仍持正面樂觀的態度。若如同宋濤所言，對於陸客赴金旅遊一事，不會讓大家空手而回，此事應該近期內就有好消息傳出。

對於未來全面恢復兩岸團客及自由行旅遊，陳玉珍認為仍是可期待的。她說，畢竟觀光產業涉及許多的就業人口，同時也對兩岸人民往來交流，相互了解有相當大的助益。

陳玉珍也提到，為迎接即將到來的陸客觀光客，她事先也主動與前交通部長李孟諺溝通，希望能將金廈航線的每日航次數量由16班增加至20班，也已經獲得交通部的支持，9月將開始實施。

該金門民意代表團由金門縣議會議長洪允典擔任團長，由陳玉珍陪同，同行包括金門縣議員們、台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等約20人，今日會見完宋濤後，將參加陸方安排在釣魚台大酒店的接待晚宴，由潘賢掌副主任設宴款待。

金門縣議會議長洪允典率團訪問北京，在陳玉珍陪同下，下午與中國國台辦主任宋濤會面。（陳玉珍提供）

洪允典率團訪問北京，在陳玉珍（圖）陪同下，下午與宋濤會面。（陳玉珍提供）

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