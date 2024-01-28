境外污染入侵！西半部空品逾半亮橘燈 金馬測站紅色警示

東北風挾帶境外污染物影響台灣空品，今（28）日西半部逾半數空品測站亮起橘色提醒。（擷取自環境部空氣品質監測網）

2024/01/28 11:11

〔記者陳嘉怡／台北報導〕東北風挾帶境外污染物影響台灣空品，今（28）日西半部逾半數空品測站亮起橘色提醒，離島的金門、馬祖則直接受中國東南沿岸污染物影響、污染物濃度較高，亮起對所有人健康皆不利的紅燈。環境部表示，明（29）日上午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空品會逐漸改善；南部地區則要等到2月1日、2日起擴散轉佳，空氣品質才會逐漸好轉。

環境部監資司表示，今日環境風場為東北風，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為100微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；馬祖及金門為「紅色警示」等級。

根據環境部空氣品質監測網，截至今日10時，全台西半部76座空品測站，共有49座測站亮起對敏感族群不利橘色提醒，指標污染物皆為PM2.5（細懸浮微粒）； 離島的金門及馬祖，則受到中國東南沿岸污染物直接影響、污染物濃度較高，空氣品質指標飆到150以上，呈現對所有族群皆不利紅色警示。

監資司表示，預計明（29）日上午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善；南部地區則因為位於下風處，仍須留意污染物累積，2月1日、2日起擴散轉佳，南部地區空氣品質逐漸好轉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法