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小艇搏大船！海巡全新多功能艇金門惡浪執勤首傳捷報

金門海巡隊暗夜於惡浪追逐越界作業中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊暗夜於惡浪追逐越界作業中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

2020-01-15 18:54:26

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署艦隊分署今天表示，新派駐金門的新造多功能艇首傳捷報，日前在金門烏沙角外海執行掃蕩勤務，在惡浪中幾度與越界的中國船隻纏鬥，終將1艘中國漁船及船上5人帶回，全案依兩岸人民關係條例處置，中國船至少面臨30萬元起跳的罰金。

艦隊分署金門海巡隊表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」規畫建造50艘多功能艇，去年12月6日由總統蔡英文主持交船典禮後陸續驗收，並優先配置於離島重點海域，提升執勤能量，果然奏效。

金門海巡隊表示，13日深夜海象不佳，發現古寧頭到小金門后嶼一帶海域有3至4艘中國籍鐵殻船徘徊作業，海巡隊隨即組織攻勢勤務，出動10039艇、3556艇及「CP-1020」新造多功能艇前往取締，並鎖定帶頭的中國「閩龍漁63198」漁船展開攔截圍捕。

海巡隊指出，當時海象惡劣，「CP-1020」搭載4名特勤幹員與大船身好幾倍的中國漁船在海上纏鬥，中國漁船幾次在強浪衝擠下，於暗夜中快速向多功能艇推撞，讓站在艇舷邊的特勤幹員頻頻閃躲，互相提醒「小心！」情況危險；幸好多功能艇藉由速度快、靈活操縱及人力優勢強靠攻堅，控制場面並逮捕「閩」船林姓船長及4名船員。

金門海巡隊表示，新造多功能艇船速和機動性均優於前1代，最大航速可達45節，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，是國內最快、最靈活的執法快艇；進駐金門即立下首功，驗證多功能艇作為打擊中國漁船的利器名不虛傳，能更有效嚇阻中國船越界作業，保障金門漁民作業及漁業資源永續發展。

金門海巡隊於惡浪追逐越界作業中國漁船頻頻靠近，海巡幹員持槍伺機靠近。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊於惡浪追逐越界作業中國漁船頻頻靠近，海巡幹員持槍伺機靠近。（圖由金門海巡隊提供）

海巡署艦隊分署第2艘新造多功能艇「CP-1020」於8日抵達金門，海巡隊舉行簡單的祈福儀式。（圖由金門海巡隊提供）

海巡署艦隊分署第2艘新造多功能艇「CP-1020」於8日抵達金門，海巡隊舉行簡單的祈福儀式。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊新一代沿岸多功能艇與現有船艇對照圖。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊新一代沿岸多功能艇與現有船艇對照圖。（圖由金門海巡隊提供）

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