金門海巡2023艇除役 當年救護的「海巡寶寶」現身致敬

海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇除役，由海洋委員會副主委莊慶達（右三）、金門大學校長陳建民（左三）、金門縣政府秘書長陳朝金（右二）等人共同主持移撥儀式。（記者吳正庭攝）

2019-11-23 00:02:52

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇今天除役，移撥國立金門大學，繼續發揮教育與展示的功能；2023艇「一輩子」守護金門，曾查獲金門最大宗的K他命毒品走私案，也曾前往小金門，將孕婦迅速載往醫院接生，當年順利產下的「海巡寶寶」洪少恩也到移撥典禮現場向2023艇致敬。

國立金門大學為迎接2023艇的「進駐」，舉辦簡單又隆重的移撥典禮，2023艇從守護藍色海彊的第一線退居校園擔任教育解說的守護大使，校長陳建民說，金大有海洋與邊境管理學系，期勉同學對於這2003年出廠、2004年在金服役，一輩子在金門長大的2023艇，要有感恩崇敬之意。

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海洋委員會副政務主委莊慶達說，2023艇到金門服役，適逢金廈小三通開航第3年，兩岸人民往來活絡，海上非法經濟活動猖獗，中國船常越界捕魚、電魚、炸魚，甚至盜採砂石，海上治安情勢丕變。2023艇憑藉吃水淺、速度快及轉向靈活的性能優勢，在金門前線擔負執法重任，戍守邊防16年，成功查緝案件不計其數，功蹟卓著。

海巡隊表示，2023艇曾在2004年6月於古寧頭外海查獲中國漁船走私2大袋、淨重30公斤的K他命毒品，是當時金門有史以來查獲最大宗的毒品走私案；進駐小金門期間，還兼負軍民傷、病緊急後送醫療及海難救助等人道救援任務，是海上保母；並兩度參與「海峽兩岸海上聯合搜救演練」。

來自小金門的林芳鈺說，8年前的一個深夜，小金門通往大金門的交通船已經休息，快要臨盆的她就是搭乘這艘2023艇橫越金烈水道赴大金門就醫，孩子生下來時已經有點發紫，「如果再晚一點，後果難料。」她說，洪少恩也發願將來要從事海巡、警察等工作。當年曾參與任務的海巡員鄭書羽說，當時得知「海巡寶寶」順利生產，心中欣喜的成就感比任何的海上勤務還要強烈。

金門海巡隊表示，2023艇除役後，艦隊分署將為金門海巡隊配賦新一代的巡防快艇，以適應嚴峻的海域情勢，也期待2023艇的執法及服務精神能在金大校園裡傳承與發揚，吸引更多優秀的學生加入海巡行列，共同為守護藍色國土奉獻心力。

金門海巡隊2023艇除役，由艇長鄭書羽（右）歸還艇鑰，海委會副主委莊慶達（左）代表接受。（記者吳正庭攝）

「海巡寶寶」洪少恩穿著「制服」，在當年曾救過他和母親生命的2023艇簽名。（記者吳正庭攝）

金門海巡2023艇除役，當年還在母親肚子裡的「海巡寶寶」洪少恩（中著海巡制服者）現身會場，與許多海巡前輩合影留念。（記者吳正庭攝）

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