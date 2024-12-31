基隆騎樓停機車 藍綠又槓上

2024/12/31 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市大慶大城社區騎樓最近頻遭檢舉住戶違停機車，住戶向民進黨市議員施偉政陳情。施偉政向基隆市府反映並清查，發現短短三天共開了三百多張罰單，進而引發民怨。國民黨基隆市黨部批評施偉政「二○二三年反對騎樓停車，二○二四年卻支持騎樓停車」雙標；施偉政昨怒批國民黨斷章取義，把民生問題政治化，呼籲別模糊焦點，應專注市政。

施偉政昨指出，基隆中和路一六八巷十三弄因許多住戶將機車停放騎樓而被舉發開單，住戶向他陳情。他受理後向市府了解情況，發現三天共開了三百多張罰單。他表示，國民黨部隨後就開記者會批評他，並在網路製作圖卡「二○二三年反對騎樓停車，二○二四年卻支持騎樓停車」，攻擊他對騎樓停車問題上，看法雙標。

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施偉政表示，騎樓停車問題在議會中不斷被討論。過去他主張：「只要騎樓能讓行人與輪椅族有安全且足夠的通行距離，可適度開放給民眾使用，這也是另一種使用方式。」他認為，這不僅能解決停車問題，也有助於緩解基隆許多空間不足的現況。但國民黨卻斷章取義，將民生問題政治化。他再次呼籲國民黨不要模糊焦點，應專注市政。

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