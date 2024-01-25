今年基隆港郵輪航次及旅客數 預估成長一倍

亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」今年首度以基隆海為母港。（記者盧賢秀攝）

2024/01/25 18:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕郵輪觀光逐漸恢復，亞太地區最大（17萬總噸）郵輪「地中海榮耀號（MSC Bellissima）」今年首度以基隆港為母港，並以基隆、那霸雙母港營運模式；此外，歌詩達盛饌號環遊世界航程將在3月31日靠泊基隆港；7月維多利亞盛世號將首航基隆港，而且罕見在基隆停泊4天，讓國外觀光客在台灣深度旅遊。今年基隆港的郵輪觀光客預估達56萬人次，比去年成長一倍，恢復到疫情前的6成。

基隆港務分公司指出，為促疫情後郵輪產業及早復甦，實施碇泊費、旅客服務費全免的獎勵措施，去年3月郵輪開始郵輪觀光啟動後，推出基隆母港、掛靠港、多母港等多元產品設計，去年總共有71航次（142艘次）、遊客28.8萬人次。

今年的郵輪季提早到寒假就展開，地中海榮耀號今年首次以基隆、那霸雙母港的模式營運，展開為期3個月13航次，是台灣過去少見的營運模式，可以從基隆港上船遊那霸、宮古再返回基隆，也可以從日本那霸登船，經過石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客可同船共遊，此外，也可以從基隆塔船去日本再搭機回台，遊玩方式更多元。

此外，歌詩達盛饌號1月6日從義大利出發為期94天環遊世界遊程，也將在3月31日航抵基隆港；維多利亞盛世號將在7月首航基隆港，並在基隆港靠泊4天，預估可帶來1300多名國際觀光客，這是相當罕見的遊程。

基隆港務分公司指出，今年預估將有135航次（270艘次）郵輪靠泊基隆港，入出港旅客達56.1萬人次，較去年度71航次（142艘次）、28.8萬人次成長近一倍。

地中海榮耀號郵輪上有一級方程式賽車模擬器。（記者盧賢秀攝）

地中海榮耀號郵輪上有大型水上樂園。（記者盧賢秀攝）

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