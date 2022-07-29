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    首頁　>　基隆市

    武崙溪畔社區嚴重龜裂 疑護岸掏空

    基隆大武崙135巷社區民宅地基下陷裂縫達30公分。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙135巷社區民宅地基下陷裂縫達30公分。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/29 17:58

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市安樂區基金一路135巷社區，住宅地基下陷出現約有30公分的裂縫，住戶質疑是大武崙溪畔大水沖刷掏空護岸地基，導致民宅龜裂，副議長林沛祥要求市府儘速調查處理，保護民眾財產安全，不過市府工務處表示，護岸縫隙會儘速修補，但社區內的裂縫經鑑定和大武崙溪無關，社區應補強維修。

    安樂區基金一路135巷的大型社區住戶向副議長林沛祥陳情，指社區靠近大武崙溪畔的民宅地基龜裂下陷，裂縫最多的地方有30公分高，門口的牆面也出現多道裂縫，龜裂情形嚴重，質疑是近年多次大水沖刷大武崙溪護岸有掏空情形。

    賈姓住戶指出，該社區住戶有100多戶，社區龜裂的情形實在很誇張，希望政府重視，維護社區住戶生命財產安全。

    副議長林沛祥也邀工務處河川水利科人員一起勘查，大武崙溪護岸有部分地基土石有被沖刷掉，也有部分裂縫，要求市府和中央協助可能改善的方法，儘速調查處理，協助人民保障身家財產安全。

    工務處河川水利科長洪延良表示，護岸的縫隙會儘速修補，至於社區擋土牆裂縫跟住戶地基下陷，經建築師公會鑑定與大武崙溪無關，建議社區委託建築師或技師補強及修復。

    基隆市基金一路135巷擋土牆龜裂嚴重，副議長林沛祥前往勘查。（記者盧賢秀攝）

    基隆市基金一路135巷擋土牆龜裂嚴重，副議長林沛祥前往勘查。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙溪畔社區擋土龜裂，民宅地基龜裂嚴重。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙溪畔社區擋土龜裂，民宅地基龜裂嚴重。（記者盧賢秀攝）

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