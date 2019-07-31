湖口德和橋下游護岸遭「掀皮」 2個多月不見修

2019-07-31 22:04

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣湖口鄉德盛村橫跨北勢溪的德和橋旁護岸5月中被大雨掏空岸基、掀掉護岸局部「外皮」後，迄今還沒修復，災情甚至已擴大到德和橋橋頭，附近居民擔心再來一場洪水不無斷橋可能，平時出入的車流也非常危險。

湖口鄉代萬正英、立委林為洲辦公室今天分別受理到陳情，邊到場會勘，邊分向公所和縣府追蹤辦理進度，特別居中向陳情鄉親緩頰，相關單位並非沒有積極辦理。

縣府表示，是因作業中有退回公所修正一些復建的設計內容1、2次，才會拖到7月中才核定。公所則表示，他們事發1週後就呈報爭取修復，現在計畫8月完成發包儘速搶修。

住在德盛村的巫小姐說，德和橋下的北勢溪，在5月16日大雨過後暴漲，溪水一度要淹上馬路來，以致路堤共構的的岸基整個被掏空。

1期稻作收割後，除了周邊社區的上下班車流每天固定行走在這個危橋上，還有很多大型的農機經此進出作業，護岸的破損因此持續擴大，目前在橋頭處的路面就可以看到破了1個大洞。

她說，從災害發生到現在都已經過了2個多月了，坍方越來越嚴重，然而公所卻到現在都還沒有修復，行政效率到底在哪裡？萬一人車掉下去非死即傷耶！民眾是可以聲請國賠的！

湖口鄉公所表示，他們5月24日就跟境內另外4個受災點一起呈報到縣府爭取災後復建，縣府直到7月22日才核定下來，5個災害復建點總共200多萬的經費，其中45萬多就在搶修德和橋這裡。他們會儘速於8月完成發包。

縣府工務處表示，他們獲報後6月1日就會同財主單位和公所一起到場現勘，結束後等公所呈報相關的修復計畫進行審核，中間因有退回公所修正1、2次計畫內容，才會拖到7月中才核定，後續會加速辦理。

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