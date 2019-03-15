竹縣寶山湳坑溪護岸應急工程 生態工法調和景觀

2019-03-15 22:03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉的湳坑溪護岸應急工程今天竣工，鄉長邱坤桶表示，這道護岸不但改善了周邊原先可能發生的淹水災情外，使用的生態工法更可調和景觀，有助於維護當地自然生態，也讓河岸景觀更加優美。

寶山鄉公所表示，湳坑溪斷面護岸新建應急工程總經費合計3170萬元，中央補助款2472萬元，縣府分擔款349萬元、公所配合款349萬元，去年7月開工、日前完工，完工後能宣洩10年重現期距洪水量，且達到25年洪水位不溢堤的保護標準。

邱坤桶說，這次湳坑溪護岸改善的主要工程內容包括新建護岸514公尺、固床工、清疏通道、排水溝等工項，在河段護岸藉由複式護岸預鑄生態槽的生態工法，在預鑄槽內可種植原生物種植栽來調和景觀，營造生態廊道增加生物棲息空間，進而達到部分棲地補償之效，不但大大改善湳坑溪周邊淹水情形，也同時達到保障湳坑溪岸及周邊民眾居住、農作財產安全及維護自然生態環境的雙贏目標。

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