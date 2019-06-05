520大水沖毀大里溪護岸 居民盼速修復

2019-06-05 18:42

〔記者陳建志／台中報導〕520大雨造成大里溪、頭汴坑溪暴漲，包括內新橋、立仁橋下的土石淤積都引發民眾恐慌，民眾更發現內新橋下游的低水護岸遭沖毀，立委何欣純獲報到場察看，發現護岸整個被沖毀掀起，擔心進入汛期持續沖刷恐影響堤防和橋梁安全，要求三河局儘速清淤、處理。

立委何欣純表示，520暴雨短短幾個小時就造成大里溪、頭汴坑溪水位暴漲3、4米，滾滾的洪水直衝堤防讓人心驚，洪水消退後到河川巡視，發現河川兩岸都是擱淺的魚屍，立刻要求三河局在3天內清理完畢，維護環境衛生。

何欣純表示，大雨過後發現頭汴坑溪從光興隆大橋到立仁橋河道的上下游出現土石淤積，邀請水利署副署長王藝峰到場視察，當時決定是否疏浚將邀集橋梁管理單位協調後決定，但會優先整理河道，目前三河局已出動怪手進行河道整理，並維持出水口通暢。

何欣純表示，近日民眾反映，內新橋下面的大里溪河道也出現土石淤積，因內新橋是大里、太平民眾的重要聯絡橋梁，擔心土石淤積太高，大雨來時恐將橋梁淹沒，危及人車安全。此外，下游的水泥護岸此次也被大雨沖毀，擔心危及堤防安全，已邀集三河局人員到場察看，要求儘速處理。

三河局副局長張稚煇表示，內新橋下游被沖毀的護岸是保護高灘地的低水護岸，並不會危及堤防安全，近日就會先派工進行河道整理，將內新橋上下游淤積的河道打通，並保護破損的高灘地，至於沖毀的護岸是否要重做？因已進入汛期不方便施工，將進一步檢討後再決定。

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