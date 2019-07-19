家旁有小河是福是禍？ 關西83歲老醫師最有感

2019-07-19 21:24

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮仁安里7鄰、拱子溝山區某處緊鄰野溪的居民聯絡道，上個月中因大雨，野溪護岸被掏空，波及路基，道路局部崩塌。關西鎮長劉德樑說，公所雖緊急呈報縣府爭取儘速復建，但會勘後迄今無下文，由於路面持續龜裂，又是當地居民出入唯一孔道，現況讓人不便也不安，希望縣府加快腳步協助復建。

縣府說，本案發生在6月14日，同一波全縣各地也都有程度不一的災害發生。事實上從今年年初起迄今，累積起跟水保相關、須搶修復建的大小案件就至少就有百餘件，幾乎每件都需花時間到場會勘，甚至會簽財主等相關單位，作業流程確實不簡單。

針對本案，縣府7月9日已現勘過，相關公文的簽呈也簽出去了，會儘快處理。

縣府說，通常縣府和公所都有災害準備金，一般公所的用完後就向縣府申請，縣款用完再向中央爭取。至於行政作業上，公所提報後，縣府審核通過就由公所負責發包施工。針對本案，復建完成後如能另行整治野溪，確實才能根治當地的禍源。建議關西鎮公所在提報相關計畫時就一起納入思考，需要縣府轉報水保局協助的，縣府會幫忙轉報。

83歲的張慶龍原是中壢張綜合醫院的院長，32年前舉家搬來拱子溝定居，住家前有條30多公尺長的聯外道路，一旁就是野溪。

張慶龍說，住關西後，他首次碰到大雨過後發生住家前道路崩塌的意外，他仔細研究發現，問題出在野溪欠缺疏濬，以致直接沖刷護岸後一併掏空掉路基。

鎮長劉德樑說，事發後他來看，先是看到8米長、局部道路路面塌陷的場景，當時還可勉強行車，今天再到現場，發現約6公尺寬的道路，已經有一半的路面出現龜裂，可見路基持續流失當中，近日氣候不穩，颱風季節就要來到，他希望縣府能加快作業腳步，保障當地居民通行的安全和權利。

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