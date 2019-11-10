宋瑋莉發澄清稿︰她質疑的是潛艦產業園區在哪？

國民黨基隆立委提名人宋瑋莉（前排中）昨天陪同國民黨總統提名人韓國瑜（前排左）跑行程，未能及時澄清潛艦國造與潛艦產業園區的不同；宋瑋莉強調，她質疑的是蔡適應所說的潛艦產業園區落腳基隆，根本是假議題。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-10 14:53:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕有媒體昨天在國民黨總統提名人韓國瑜造勢場合上提問，韓國瑜講潛艦國造是假議題，韓國瑜當場說假議題是國民黨基隆立委提名人宋瑋莉所說；對此，宋瑋莉今天發布新聞稿澄清，宋瑋莉是在韓國瑜與青年座談時，接續青年提問做補充說明，卻未即時澄清「潛艦國造」與「潛艦產業園區」兩者的差異，宋瑋莉質疑的是蔡適應所提的「潛艦產業園區」落腳基隆，根本是假議題。宋瑋莉強調，她沒有說過潛艦國造是假議題。

宋瑋莉說，她指的是10月19日立委蔡適應臉書所提「潛艦產業園區」是假議題！因為根據國民黨立委詢問台船董事長基隆廠一事，董事長告知是沒有潛艦產業園區、也沒有此項計畫、如此就沒有蔡適應所謂的1萬個工作機會，更沒有4、5間廠商進駐，這是哪裡冒出來的？還請蔡委員要正面回應？宋瑋莉呼籲蔡適應不要見縫插針，企圖混淆視聽，不當操弄媒體，玩文字遊戲。

宋瑋莉說，因為蔡適應自己在10月19日臉書上的發文，寫的很清楚是爭取到在台船基隆廠要設「潛艦產業園區，這與她所詢問黨籍立委給的答案是不同。

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