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    首頁　>　高雄市

    青年設計翻轉 農會老招牌換新裝

    農業局推在地青年設計農會產品新形象上市，左邊是杉林農會杉農米、右邊是大社農會蜜棗。（記者陳文嬋攝）

    農業局推在地青年設計農會產品新形象上市，左邊是杉林農會杉農米、右邊是大社農會蜜棗。（記者陳文嬋攝）

    2022/05/13 05:30

    結合11位在地青年設計師 改造農產品包裝 10家農會LOGO變時尚

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局結合十一名在地青年設計師，組成「高雄青年設計師明星隊」，推動在地農會包裝品牌改造，為十五家農會設計共十八件農產品包裝、十家農會品牌LOGO標誌等，打造農會產品新形象上市。

    農業局導入設計 擦亮農會老招牌

    市長陳其邁上任後走訪各區農會，發現農產品包裝有很大改善空間，推出高雄市農會包裝品牌改造計畫，由農業局協助輔導，青年局提供青創基金，整合在地青年設計能量，不但幫助在地青年，更行銷優質農產品。

    值得一提的是，民眾普遍認為北部設計量能較強，不過，高雄青年設計師林杰輝認為高雄設計力不輸北部，計畫集結在地各方設計人才，從品牌討論，設計規劃、攝影紀錄到媒體行銷，讓高雄農會品牌一次打響名號。

    田寮區農會總幹事魏伶倫指出，農會是百年招牌，消費者有一定信任度，看到會想要購買，但是以往因為產品包裝不夠亮眼，所以重新打造農會品牌LOGO、龍眼蜂蜜包裝更吸睛，媲美國外精品的風格，讓更多消費者了解大崗山龍眼蜜特色。

    包裝更新吸睛 提升產品價值

    農業局長張清榮說，包裝是產品行銷的重要介面，計畫經過設計師賦予品牌全新風貌，讓農會跳脫以往傳統設計行銷思維，踏出新生的第一步，翻轉民眾對農會產品的刻板印象，也能提升農產品的價值。

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