中油組長收賄5萬元外加一套飲水設備 這原因獲判緩刑確定

最高法院。（資料照）

中油公司油銷部高雄營業處鄭姓工務組長，2021年辦理「高雄區土木及建築零星修護長約」公開招標案，向長期配合的廠商索賄5萬元，和一組價值4萬多元的家用飲水設備，鄭配合將標案修改為對廠商有利；檢廉約談後，鄭認罪並繳回9萬多元，歷審考量收賄總額並非鉅額，將鄭判刑2年，緩刑5年，支付公庫40萬元定讞。

判決指出 ，鄭男2005年考進中油，2020年升任高雄營業處工務組組長，中油每年例行公開招標「高雄區土木及建築零星修護長約」，楊姓廠商（緩起訴確定）因與鄭熟識，2021年初楊發現中油一直沒有開出修復標案，遂向鄭男洽詢。

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鄭向楊暗示家裡打算安裝逆滲透軟水設備，楊男心領神會，隨即安排軟水廠商到鄭家安裝市價4萬9000元的開飲設備。

鄭男配合展開標案採購程序，楊男公司順利以1300萬元得標後，認為部分標案內容對他不利，請鄭高抬貴手幫忙疏通。

鄭在中油會議中決議，部分工項價格不符市場行情，「擬以總價不變且兼顧市場行情之原則調整單價」，修改標案單價，楊再委由員工拿5萬元給鄭男當成「謝金」。

檢、廉盯上其中不法，2023年收網、約談。鄭男偵查時坦承犯行，繳回犯罪所得9萬多元。

一審高雄地院法官考量他已悔悟，情節尚非嚴重，依不違背職務收受賄賂及不正利益罪判刑2年、褫奪公權2年，緩刑5年，應向公庫支40萬元。

高雄高分院、最高法院皆維持原判，全案定讞。

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