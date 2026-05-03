超跑南投車聚失控、排氣管還噴火！國道警方逮3人究辦

南投服務區又見車聚脫序行為，現場不少民眾圍觀。（圖擷取自Threads -xie9069）

國道3號南投服務區今天（3日）凌晨傳出車聚飆車等脫序行為，不但製造噪音，排氣管還噴出火焰，嚴重影響服務區及附近居民安寧，也可能造成公共危險，行徑囂張，警方前往制止、取締，除當場開出多張逆向行駛等交通違規罰單外，也將3人3車帶回查處，將依涉及公共危險罪函送地檢署偵辦。

國道3號南投服務區，因地理位置適中，加上設有廣闊的大型貨車停車場，每逢假日常吸引全國汽車愛好者聚集交流，但近幾年來卻逐漸演變成飆車、競速等脫序行為。

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今（3日）天凌晨1時許，又有大約20多輛超跑、改裝車聚集，在服務區停車場加速行駛或拉轉、燒胎展現技巧，現場排出大量濃煙，引擎轟鳴聲不絕於耳，也有部分車輛遮蔽車牌，將車子停於車格發動引擎製造噪音，並從排氣管不斷噴出火焰，引起許多民眾圍觀。

國道公路警察局第七公路警察大隊獲報派員趕往制止、取締，當場開出逆向行駛等交通違規6件，並將3人3車帶回分隊查處，將移請刑事組調閱監視影像畫面後依公共危險罪函送地檢署偵辦；另製造噪音等改裝車輛，將函請監理單位依道路交通安全規則通知車輛所有人進行後續查處。

多部車輛於南投服務區遮蔽車牌，發動引擎製造噪音，警方掀開車牌蓋制止。（圖擷取自Threads -xie9069）

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