台南8旬翁到小姨家縱火 砍傷小姨與警義消3人搶走救護車

八十三歲的辛姓老翁涉到台南南區新樂路一處透天民宅縱火，接連砍傷其小姨子與兩名警義消的頭部，並搶開走救護車後被警方逮獲。（記者王俊忠攝）

台南市南區新樂路1處透天民宅，今天上午11點許驚傳縱火砍人案！83歲辛姓老翁到該宅1樓縱火燒鐵門、並拿斧頭砍傷50多歲的黃姓小姨子頭部；警、義消到場救災時，1名義消與1名消防救護員也遭辛翁砍傷頭部，3人被送醫急救。辛翁搶走1輛救護車，在南區南功街1處大樓地下室被警方攔獲帶回查辦。

據了解，遭砍傷的50多歲黃姓婦人是辛翁的小姨子，黃婦頭部有撕裂傷、身體跌倒擦傷；先到場的義消陳科文與救護員王奕翔先後遭辛翁拿斧頭砍傷頭部，3人都被送醫急救。警方表示，初步了解3名傷者意識清楚，沒有生命危險。

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據指出，83歲辛姓老翁疑因黃姓小姨子要賣房子偕其妻子移民國外，在南區的住處也是小姨子所有，擔心小姨子賣房移民後，他無處居住、夫妻被迫拆散，拿斧頭到新樂路小姨子住處興師問罪。

辛翁先縱火燒黃婦住家1樓鐵門，黃婦發現後大喊救命，辛翁即拿斧頭砍傷黃婦頭部，有路人發現該宅失火並有人喊救命，即報警前往救災，消防局119獲報得知現場有人持兇器，請到場的消防員注意安全，不料趕到場的陳姓義消與王姓救護員也先後遭辛翁砍傷頭部。

辛翁並將王姓救護員駕駛的救護車開走，到場的南市警六分局員警獲報尾隨辛翁駕駛的救護車，一路跟到南區南功街一處大樓地下室2樓，員警喝令辛翁下車，辛翁拿著斧頭下車，員警對辛翁噴辣椒水後制伏帶回派出所查辦。

南市消防局第七大隊長石家源（左三）到場指揮救災、救護傷者工作。（記者王俊忠攝）

八十三歲的辛姓老翁涉到台南南區新樂路一處透天民宅縱火，接連砍傷其小姨子與兩名警義消的頭部，並搶開走救護車（見圖）後被警方逮獲。（記者王俊忠攝）

南市消防局長楊宗林（左）到醫院探視頭部遭砍傷的救護員。（南市消防局提供）

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