女警哥哥想收藏悼念畫作 網友竟嗆「家裡死人也不能這樣」

女警鄭詠心（中）車禍身亡，胞兄在網路上留言詢問可否收藏悼念畫作時，竟被嗆聲「家裡死人也不能這樣」。（翻攝臉書）

台南市28歲女警鄭詠心，4月28日騎機車時遭戴姓女大生追撞跌倒，不幸遭遊覽車輾過喪命，引起社會關注，有民眾在社群平台分享悼念畫作，鄭詠心胞兄留言詢問是否可以送原圖收藏時，竟有網友嗆聲「家裡死人也不能這樣」。

從Threads文章可以看到，發文者感謝鄭詠心為台灣做的一切，同時附上悼念肖像畫，目前已獲得8.5萬人按讚，女警胞兄看到後留言「我是詠心哥哥，這張圖送我原圖好嗎，自己收藏用」，總計有3.4萬人按讚。

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不過，有1名女網友隨即狠嗆「人家畫得那麼好背後是經年累月的練習，畫這張圖也有時間成本、畫具也需要錢，竟然敢叫人直接送原圖也太侮辱，家裡死人也不能這樣子吧。」

其他民眾見狀怒不可遏，紛紛湧入該名女網友的帳號留言砲轟，有人直指她的大頭照使用的是三麗鷗角色布丁狗，質疑她根本就是盜用沒付版權費，「有嘴說別人沒嘴說自己」、「人家是要圖，妳是直接盜圖」。

對此，這名女網友強調她不會撤回任何言論，因為她有個好友是插畫師，使得自己特別無法接受這種「伸手牌要免費原圖的行為」，並透露她已開始疑惑台灣到底值不值得擁有言論自由，「你們其實跟中國人沒差多遠」。

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