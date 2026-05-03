評賴總統搭史王專機是「權宜之計」 學者分析回程2種可能路徑

總統賴清德以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（圖擷取自賴清德臉書）

總統賴清德以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。政大政治系兼任教授嚴震生認為，此次搭乘史王專機的做法是權宜之計、美中不足，他分析，總統回國主要有2種途徑，分別為搭乘同架專機返台，與搭乘民航客機經歐洲等地轉機回台。

嚴震生受訪指出，賴清德本次出訪沒有搭乘我國總統專機，改搭史瓦帝尼的飛機出訪，成功突破封鎖，凸顯台灣對史瓦帝尼的重視。

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分析賴清德從史瓦帝尼回國的路徑，嚴震生認為，主要有2種途徑，一是搭乘史王專機，原機返台，二是採取外交部長林佳龍上週以總統特使身分訪問史瓦帝尼的模式，搭乘民航客機，從歐洲等地轉機返台。

嚴震生指出，我國元首過去訪問邦交國，都不需如此保密，即便是前總統陳水扁當年的迷航之旅，大眾事前也知情目的地為何，僅過境點成謎。這次總統賴清德出訪，雖是因行程提早被公布，遭中國打壓，後續才改用比較秘密的方式，但他仍認為，總統出訪邦交國要保密，不算好事。

嚴震生指出，這次成功出訪的作法是面對特殊狀況的權宜之計，美中不足，若賴清德未來任內能有機會搭乘總統專機訪問史國，屆時就可算是更多突破。

至於本次總統出訪採用秘密抵達後宣布的元首出訪「ATA模式」，嚴震生認為，美國總統川普、美國前總統拜登採ATA模式出訪，多是去戰區勞軍，行程若曝光恐有安全疑慮，但賴清德本次是出訪沒有安全疑慮的邦交國，不能相比。

但嚴震生也強調，史瓦帝尼是特別的情況，除梵蒂岡外，我國其餘10個邦交國都位於中南美洲、太平洋、加勒比海，過了國際換日線，到了西半球，都是川普「唐羅主義」的勢力範圍，中國不會想要在西半球展現自身意志。

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