為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    入境隨俗！賴總統訪史瓦帝尼送5頭牛 還有這份「台味」大禮超吸睛

    2026/05/03 14:16 記者陳昀／台北報導
    賴總統親自向史瓦帝尼國王介紹這艘蘭嶼達悟族的拼板舟模型。（圖由總統府提供）

    賴總統親自向史瓦帝尼國王介紹這艘蘭嶼達悟族的拼板舟模型。（圖由總統府提供）

    總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼，當地時間2日前往滿都樓國際會議廳，出席軍禮歡迎儀式及兩國元首會談。為展現對史國傳統禮俗的最高敬意，賴總統此行特地準備5頭牛致贈史國國王、3頭牛致贈王母，象徵台史邦誼深厚、生生不息；另有多項「台味」大禮，其中最具特色的就是蘭嶼達悟族的拼板舟模型，船首尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意，賴總統贈禮時也親自向史王介紹。

    史瓦帝尼以農牧立國，在當地文化中，牛隻是婚嫁聘禮及重大節慶致贈尊者的珍貴賀禮，傳統上被視為最貴重、最具誠意的禮物，因牛隻可持續繁殖，贈牛也象徵雙方情誼永續、生生不息。據了解，台灣歷任總統、部長訪問史國時都會依循當地傳統禮俗致贈牛隻，一般而言，總統層級致贈國王5頭牛、部長層級則致贈3頭牛，受禮者有時也會為牛隻命名，藉此紀念彼此情誼。

    除了依循友邦傳統外，賴總統準備的賀禮也「台味」十足。其中最具特色的，是由蘭嶼達悟族青年打造的拼板舟模型。拼板舟不僅是達悟族人漁獵與交通的重要工具，同時也是力量、智慧與榮耀的象徵，舟上的圖騰蘊含深厚祝福，船首與船尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意，象徵力量、智慧與榮耀，賴總統在贈禮過程中，也親自向史王介紹這艘充滿力與美的獨特賀禮。

    其他禮品方面，賴總統贈送給王母的泰雅染織披肩，精緻復刻百年前泰雅族人織紋，彰顯台灣原住民族文化與傳統技藝之美；送給史國部長的禮物台北101疊疊杯，以溫潤純白展現分明層次與俐落線條，展現台北101獨一無二的八斗建築設計；另有在世界綠茶評比拿下金賞大獎、登上2024年國宴的台東鹿野茶。

    總統府發言人郭雅慧受訪表示，賴總統此行準備的各項禮品，寓意著對史瓦帝尼國王、王母及全體人民的深厚祝福，也期盼透過牛隻、拼板舟、茶品、工藝與原民織品等元素，向友邦展現台灣多元文化特色與豐富的人文底蘊。

    蘭嶼達悟族的拼板舟模型，船首尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意。（圖由總統府提供）

    蘭嶼達悟族的拼板舟模型，船首尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意。（圖由總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播