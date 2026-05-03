入境隨俗！賴總統訪史瓦帝尼送5頭牛 還有這份「台味」大禮超吸睛

賴總統親自向史瓦帝尼國王介紹這艘蘭嶼達悟族的拼板舟模型。（圖由總統府提供）

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼，當地時間2日前往滿都樓國際會議廳，出席軍禮歡迎儀式及兩國元首會談。為展現對史國傳統禮俗的最高敬意，賴總統此行特地準備5頭牛致贈史國國王、3頭牛致贈王母，象徵台史邦誼深厚、生生不息；另有多項「台味」大禮，其中最具特色的就是蘭嶼達悟族的拼板舟模型，船首尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意，賴總統贈禮時也親自向史王介紹。

史瓦帝尼以農牧立國，在當地文化中，牛隻是婚嫁聘禮及重大節慶致贈尊者的珍貴賀禮，傳統上被視為最貴重、最具誠意的禮物，因牛隻可持續繁殖，贈牛也象徵雙方情誼永續、生生不息。據了解，台灣歷任總統、部長訪問史國時都會依循當地傳統禮俗致贈牛隻，一般而言，總統層級致贈國王5頭牛、部長層級則致贈3頭牛，受禮者有時也會為牛隻命名，藉此紀念彼此情誼。

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除了依循友邦傳統外，賴總統準備的賀禮也「台味」十足。其中最具特色的，是由蘭嶼達悟族青年打造的拼板舟模型。拼板舟不僅是達悟族人漁獵與交通的重要工具，同時也是力量、智慧與榮耀的象徵，舟上的圖騰蘊含深厚祝福，船首與船尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意，象徵力量、智慧與榮耀，賴總統在贈禮過程中，也親自向史王介紹這艘充滿力與美的獨特賀禮。

其他禮品方面，賴總統贈送給王母的泰雅染織披肩，精緻復刻百年前泰雅族人織紋，彰顯台灣原住民族文化與傳統技藝之美；送給史國部長的禮物台北101疊疊杯，以溫潤純白展現分明層次與俐落線條，展現台北101獨一無二的八斗建築設計；另有在世界綠茶評比拿下金賞大獎、登上2024年國宴的台東鹿野茶。

總統府發言人郭雅慧受訪表示，賴總統此行準備的各項禮品，寓意著對史瓦帝尼國王、王母及全體人民的深厚祝福，也期盼透過牛隻、拼板舟、茶品、工藝與原民織品等元素，向友邦展現台灣多元文化特色與豐富的人文底蘊。

蘭嶼達悟族的拼板舟模型，船首尾刻畫的「船之眼」宛如太陽光芒放射，有「指引方向」之意。（圖由總統府提供）

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