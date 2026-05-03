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    首頁 > 政治

    獨家》徐春鶯所屬中配聯盟涉非法監控 內政部將依法解散

    2026/05/03 15:00 記者陳鈺馥／台北報導
    徐春鶯所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，替中共官方「非法監控」在台灣的中配群體，內政部近日將依法予以解散。（資料照）

    徐春鶯所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，替中共官方「非法監控」在台灣的中配群體，內政部近日將依法予以解散。（資料照）

    台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉、詐貸被起訴，法院已裁定羈押禁見。據透露，徐春鶯所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，替中共官方「非法監控」在台灣的中配群體，內政部近日將依法予以解散。

    徐春鶯擁有中國復旦大學企管系學歷，1993年嫁來台灣，2000年取得中華民國身分證，2016年後以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸，他同時是「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」負責人兼秘書長。

    曾任民眾黨新住民協會主委的徐春鶯，2023年傳出將列入民眾黨不分區立委名單，後因紅色背景鮮明和言行引發輿論爭議而作罷，民眾黨遂改提名中配李貞秀。

    根據起訴書，徐春鶯是受到中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、中共民革上海市委員會下設「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲指示，在台藉著服務中配家庭事務等機會，長期彙報國內政情、選情等各式輿情，並回報中配日常言論與活動、參政狀況；孫憲曾回覆徐春鶯說：「李貞秀接班應該沒問題吧？」

    知情官員向本報透露，徐春鶯所屬的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟，此中配聯盟並不單純，私底下監控很多的中配組織，主管機關內政部將依照「人民團體法」相關規定把它解散。

    官員強調，人民團體應該是為了公益性質而成立，結果這個中配聯盟是替中共監控在台灣的中配團體，甚至依照中共指示做事，透過徐春鶯在指揮中配群體，明顯違背「人團法」，內政部將在5月將此聯盟依法解散。

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