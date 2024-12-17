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    首頁　>　高雄市

    高雄不只魷魚遊戲！陳其邁PO太陽花：「山區」有更迷人風景

    杉林向日葵花海音樂季12/21下午舉行。（翻攝陳其邁臉書）

    杉林向日葵花海音樂季12/21下午舉行。（翻攝陳其邁臉書）

    2024/12/17 20:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕魷魚遊戲系列活動這週六起將自高雄愛河灣登場，引爆熱烈討論；市長陳其邁今PO出太陽花照片表示，這週高雄不只愛河灣有魷魚遊戲，山區更有迷人風景，強力促銷杉林森林市集、歲暮杉林向日葵花海音樂季。

    陳其邁指出，冬日暖陽灑進杉森林，今年更首度結合「向日葵花海」規劃雙活動、雙地點，市集搭配音樂季！除了能穿梭森林逛市集、感受芬多精與藝術創作，更能盡情拍出一望無際向日葵花海。他誠摯邀請市民朋友、外地遊客，冬天要感受最美山林，就來走逛一趟杉林！

    高雄市政府說明，森林市集本週六12月21日上午9:00到16:00，森林地點在杉林區清水路中學巷6-1號；向日葵花海音樂季則是17:00到19:00，花海地點在杉林區清水路公明巷3-1號對面花田，森林市集加碼12月28日週六多辦一場，活動資訊可洽高雄市杉林區公所。

    陳其邁促銷12/21在杉林舉行的向日葵花海音樂季。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁促銷12/21在杉林舉行的向日葵花海音樂季。（翻攝陳其邁臉書）

    杉林森林市集本週六登場。（翻攝陳其邁臉書）

    杉林森林市集本週六登場。（翻攝陳其邁臉書）

    杉林森林市集本週六登場。（翻攝陳其邁臉書）（記者王榮祥攝）

    杉林森林市集本週六登場。（翻攝陳其邁臉書）（記者王榮祥攝）

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