雞排妹「御用律師」與賣淫集團合作仙人跳詐千萬 一審重判6年

雞排妹「御用律師」王啓任（右）與賣淫集團合作，用仙人跳手法坑殺醫生、企業主逾千萬元，一審重判徒刑6年。（資料照）

2024/09/03 16:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「雞排妹」鄭家純曾委任的「御用律師」王啓任，涉嫌與賣淫集團合作，設局坑殺醫生、企業主，用仙人跳手法賺取逾千萬元，高雄地院一審依詐欺罪重判徒刑6年。

「雞排妹」曾指控遭台語歌王翁立友性騷擾、以及與醫美診所傳出糾紛時，都委任律師王啓任陪同出面處理相關法律事宜，如同她的「御用律師」；雄檢查出，經營應召站的徐智威（32歲），2021年在包養網站結識2女，其中小玲（化名）當年僅是國三少女，表示想找「乾爹」疼，徐男佯稱每月4萬元包養，小玲離家同住並發生性關係，徐男經營開始應召業務，再騙2名少女下海。

因小玲頗具姿色，價碼還開到1萬元，甚至教少女性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再向客人恫嚇玩到未成年少女，設仙人跳陷阱勒索，有3人嚇得賠65萬元和解，其中有人二度遭索賠20萬元報警破獲，高雄地院前年4月依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男有期徒刑6年，不得緩刑。

徐男被判刑後仍不知悔改，但手法稍改變沒再找未成年少女，反而與21歲的陳姓女子合作，由他的女友杜女（27歲）和簡姓女友人（22歲）在包養網站上找尋有意長期包養未滿15歲少女的嫖客，當嫖客上勾後，陳女就裝成未成年少女，「外送」到嫖客指定地點進行性交易，嫖客對象包含企業主、醫生等社會名流。

當嫖客完成性交易後，徐就會以陳女父親的身分出現，再藉由王啓任（32歲）的律師身分，向嫖客謊稱陳女未成年，要嫖客付10萬到100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局；嫖客們礙於身分不想曝光，選擇付錢了事，此時再由王啓任出面和嫖客簽下和解書並收取和解金。

其中一名嫖客事後愈想愈不對勁報警後，檢警展開追查，在高雄、新北及律師事務所扣到40多份和解書，徐男等人落網後坦承犯行，雄檢起訴徐、王等人後，還在起訴書痛駡王啓任「違背律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治使命，與徐男、張男合組「仙人跳詐騙集團」，以法律專業對被害人施壓和解，手段惡劣」，具體求刑7年，並移付懲戒。

律師懲戒委員會受理後，也認為王啓任利用法律專業對高達40位被害人詐欺取財，還以「律師費」行詐騙，合計金額達1254萬元，損及司法威信及律師公益使命，決議停止律師職務。

高雄地院審理時，王啓任坦承犯行，法官依詐欺罪重判徒刑6年，至於同案主嫌徐智威也被依詐欺罪判刑7年6月，徐的小弟張男、簡姓女子等人也各判2年4月、4年6月不等刑期，杜女等其餘被告則獲緩刑2年，可上訴。

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