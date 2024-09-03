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夫外遇同居 妻原諒幫他搬家遭小三友人嗆「妳在那邊靠夭什麼」

已婚王姓男子外遇獲老婆原諒，但妻子忍了兩年才告小三逾請求時效遭法官駁回。示意圖。（資料照）

已婚王姓男子外遇獲老婆原諒，但妻子忍了兩年才告小三逾請求時效遭法官駁回。示意圖。（資料照）

2024/09/03 12:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子上健身房結識蘇姓女子，兩人交往和同居1年後，蘇女發現王男已婚，兩人鬧分手，王男也獲妻子原諒，王妻去幫老公搬家收拾細軟時，竟被蘇女的友人嗆聲「妳在那邊靠夭什麼」，王妻不滿向蘇女提告求償180萬元，但因已逾2年時效，被法官駁回。

判決指出，王姓男子與妻子於2017年5月結婚，2020年間，王男到健身房鍛鍊時結識蘇姓女子，兩人進一步交往，並在蘇女的工作室同居；2021年8月，蘇女得知王男已婚，兩人鬧分手，王男被趕出「愛的小巢」，王男回家後向妻子坦白出軌，妻子原諒他後，帶著婆婆一起到工作室幫王男搬家、收拾細軟。

蘇女得知王妻找上門，避著不敢出面，找來劉姓友人幫他盯場，王妻和婆婆在工作室收拾行李時，劉男出言諷刺：「你老公在這裡吃飯，沒有在洗碗，（蘇女）每天下班回來這裡煮山珍海味給他吃，喝得爛醉在那邊鬧自殺」，王妻和婆婆都回稱：「這都是你情我願的」，陳男竟反嗆：「那妳在那邊靠夭什麼東西啊」。

蘇女幫丈夫收拾完後回家，忍了兩年才對蘇女提告求償180萬元，高雄地院審理時，蘇女坦承與王男交往，但辯稱自己也是受害者，不知道王男已婚才交往；法官檢視相關事證，認定王、蘇兩人有逾越男女交往分際，已侵害配偶權益，但於王妻在2021年8月就得知丈夫出軌，卻遲至2023年9月才提起訴訟，已逾2年時效，因此判決駁回王妻之訴，可上訴。

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