洛杉磯野火受災戶重返家園 驚見自家竟變「238公斤巨熊」避難屋

加州野火離家避難的男子回家發現，居然有隻重巨熊躲他家地下室。（圖擷取自「California Department of Fish and Wildlife」臉書粉專）

2025/02/05 17:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火肆虐1個月左右，火勢終於在本月初控制住了，不少逃離大火、平安倖存的災民陸續返回家園。然而，一名男子回家時赫然發現，居然有隻重達525磅（約238公斤）的巨熊躲他家地下室，嚇得趕緊求助相關單位。

綜合外媒報導，住在洛杉磯野火重災區的41歲男子阿爾比德（Samy Arbid）日前回家，不過，他離家避難期間，家裡晚出現一個身形龐大的不速之客。監視器影像顯示，一隻巨大的黑熊在野火肆虐期間，爬進阿爾比德家地下室避難，臉上模樣看起來十分害怕。

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報導指出，這隻大熊其實原本就常在阿爾比德居住的社區裡閒晃，甚至還被當地居民取名「貝瑞」（Barry）。貝瑞躲在地下室不肯離去，讓阿爾比德非常困擾，只好求助加州魚類和野生動物管理局，當局派人到場指出，貝瑞體型太大，無法麻醉，眾人只好出動各種美食引誘牠走出地下室。

最終加州魚類和野生動物管理局用計捕獲貝瑞，戴上GPS項圈野放。加州魚類和野生動物管理局提醒，山麓地區容易有野生熊隻出沒，冬天來臨前，民眾記得用防熊材料封閉空間，可以阻止熊闖入破壞；阿爾比德的鄰居則透露，貝瑞先前住在伊頓峽谷附近，那是離野火爆發地點最近的區域之一。

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