機車騎士出車禍出示行車紀錄器 正妹爆怒：你拍到我內褲

李姓男子出車禍拿行車紀錄器畫面給警方，卻被車禍事故的女車主發現偷拍到裙底風光，示意圖（資料照）

2024/08/28 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕19歲李姓男子和一名正妹騎士發生車禍，李男拿出機車後方的行車紀錄器佐證，結果正妹騎士看到紀錄器畫面後氣炸，認為畫面拍到裙底風光，怒告妨害密罪，但檢方認為李男裝行車紀錄器是為了確保行車安全，不是用來偷拍，因此認定罪證不足，偵結處分不起訴。

檢方指出，今年4月2日傍晚6點多，李姓男子騎車行經苓雅區四維二路與和平一路口時，與一名正妹女騎士發生車禍，李男到警局應訊時，拿出裝在機車牌照右上方的行車紀錄器畫面佐證，警方做完李男筆錄，再通知正妹前往警局製作筆錄時，拿出李男提供的行車紀錄器畫面供她指認。

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結果正妹眼尖發現，李男的行車紀錄器拍到她穿短裙跨坐在機車座墊上，裙底風光一覽無疑，正妹此時顧不得車禍紛爭，怒告李男妨害密罪；雄檢偵查時，李男喊冤，稱自己買車時，車行就把行車紀錄器裝好，且目的是為了行車安全和釐清車禍發生時的責任歸屬，不是用來偷拍。

檢方認為，李男的行車紀錄器裝在車牌後方角落處，與一般民眾裝設地點並無太大差異，雖然行車紀錄器拍到正妹的私密部位，但主觀上行車紀錄器不是裝來偷拍，因此認定李男罪證不足，偵結處分不起訴。

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