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    台灣米其林指南2024出爐 高雄4餐廳摘星、61家入榜

    新入選米其林指南即摘下一星殊榮的「雋 GEN」，邀請曾獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監。（翻攝店家官網）

    新入選米其林指南即摘下一星殊榮的「雋 GEN」，邀請曾獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監。（翻攝店家官網）

    2024/08/27 18:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣米其林指南2024出爐，高雄4家餐廳共摘下奪4顆星，連同必比登推薦餐廳與米其林入選餐廳、共有61家餐廳入榜，比去年多了8家。

    高市觀光局說明，台灣米其林指南2024今公布星級餐廳名單，高雄共有4間餐廳榮獲星級殊榮，分別為今年新開幕的高雄頂級粵菜餐廳「雋 GEN」成功奪得一星，「承Sho」和「Haili」則再度蟬聯榮獲一星肯定。

    此外，高雄在地法式料理名店「Thomas Chien」再獲米其林綠星認證，表彰其在永續發展與環保方面的貢獻。

    高雄本屆共計4家餐廳摘得4星，加上新公布25家必比登推薦餐廳、33家米其林入選餐廳，今年高雄共有61家餐廳強登米其林榜單。

    市長陳其邁表示，高雄米其林榜單從去年發布53家店，成長至今年的61家，這是對高雄餐飲業的極大鼓舞及肯定，更是對高雄作為國際美食城市的強力證明，歡迎海內外民眾聞香而來、大快朵頤！

    觀光局長高閔琳進一步表示，今年米其林名單中，最大驚喜莫過於新入選米其林指南即摘下一星殊榮的「雋 GEN」；其邀請曾獲米其林三星榮耀的粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監，獨創粵菜板前料理，除能近距離欣賞精湛的烹飪技術，更追求食材風味最大化，傳遞正統美味粵菜手法與精神；

    已連續3年蟬聯米其林一星的「承Sho」，是日本米其林餐廳「傳DEN」於2020年擴展的首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一來台坐鎮；該餐廳因應時令，於台灣及高雄各處海港、小農取材，創作屬於高雄的旬味料理，並經常與其他美食名店合作進行餐飲交流，為高雄美食激發不同創意。

    「Haili」餐廳則連續2年獲得米其林一星肯定，康仁維主廚的料理方式揉合法、日風格和技巧；單一套餐網羅日本與在地食材，用現代風格詮釋，吸引許多老饕定期報到；連續2年蟬聯綠星肯定的「Thomas Chien」，則以其精湛的法式料理手法和對南台灣食材的深度挖掘與探索，今年再獲米其林綠星認證，彰顯簡天才主廚對高雄在地永續發展的承諾與貢獻。

    觀光局補充，除造訪米其林推薦餐廳，不妨跟著指南按圖索驥來場高雄美食之旅，探索高雄海納百川的多元美味；從街頭小吃、傳統老味到星饌美味，高雄應有盡有，絕對能滿足你對美食的任何需求。更多活動資訊可至觀光局官方臉書或高雄旅遊網查詢。

    「雋 GEN」新入選米其林指南即摘下一星殊榮，圖為有40年粵菜資歷的港籍主廚胡鑑波代表受獎。（讀者提供）

    「雋 GEN」新入選米其林指南即摘下一星殊榮，圖為有40年粵菜資歷的港籍主廚胡鑑波代表受獎。（讀者提供）

    3度蟬聯高雄米其林一星餐廳「承SHO」（照片來自店家官網）

    3度蟬聯高雄米其林一星餐廳「承SHO」（照片來自店家官網）

    連續蟬聯高雄米其林一星餐廳「Haili」（照片來自店家官網）

    連續蟬聯高雄米其林一星餐廳「Haili」（照片來自店家官網）

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