特考補習班老師離職 遭控竊上億教材被逮

專責警察特考補習班老師離職遭控竊上億教材警逮人，刑事局智財大隊查獲。（民眾提供）

2024/08/26 23:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市郭姓補教老師被控從補習班離職時涉嫌偷偷帶走所編的教材及學生名單，另開班招攬學生，改採線上教學授課，經刑事局智財大隊數月調查、搜索，郭男恐涉及侵權市值達1億2400萬餘元，全案依涉違反妨害電腦使用罪、營業秘密法及著作權法等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

智財大隊今指出，偵三隊日前接獲某補教集團報稱，公司專營輔導各類警察特考及公職考試，前員工郭男（61歲）在職期間，負責所有與電腦資訊系統軟硬體設備，相關採購、管理及維護工作，並簽立員工保密協定，但他去年5月間離職時，竟擅自將集團歷年的授課學員名單及課程語文編輯著作等資訊帶離補習班。

刑事警察局智財偵查大隊於去年11月間，接獲該補習班報案，並質疑郭男數十年前即有相關前科，據指出，郭嫌精於資訊軟、硬體架構及維護營運，為規避查緝，極可能將證據資料設密存放雲端硬碟等場域，警方展開搜查，查扣警察三等資訊課程教材、員工保密競業禁止契約、Synology NAS、外接硬碟、微型主機、電腦主機等證物。

據了解，因侵權市值尚未估算出，檢方將郭先行飭回，警方今再公布郭男涉侵權達1億2400萬餘元，訊後依涉嫌違反妨害電腦使用罪、營業秘密法及著作權法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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