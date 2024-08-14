澄清湖棒球場再挖到大秘寶 議員痛批「掉漆」要求全面盤查

台鋼雄鷹內野手吳念庭在澄清湖棒球場於二壘附近紅土「踢出」一個寶特瓶。（記者李惠洲攝）

2024/08/14 19:21

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖棒球場4月發現鐵條後，台鋼雄鷹球員吳念庭昨晚（13日）在靠近二壘附近紅土「踢出」一個寶特瓶，高雄市議員李雅靜今天痛批「真的很掉漆」，要求全面盤查。

李雅靜指出，澄清湖棒球場事隔不到半年，場地又被挖出寶特瓶，「真的很掉漆」！她酸說，她已經幫運發局想好回應理由，因為寶特瓶不是金屬，用金屬探測器無法測出，所以情有可原。

李雅靜說，早在4月份發生鐵條事件時，就呼籲市府應立即停用澄清湖棒球場，全面進行盤查，將地底下的大秘寶全部挖出，確認整體安全無虞，再行開放使用。

她說，而運發局事後提出調查報告，指已使用金屬探測器全面檢測，確保場地安全，結果昨晚又發生，她揶揄說，「澄清湖棒球場儼然是一座富藏寶藏的聚寶盆，地底下究竟還有多少不可思議的寶藏？」呼籲市府應確實全面盤查，把地底下的寶藏全部清理出來，別讓澄清湖棒球場成為葬送球員運動生命的墳場。

對此事件，高雄市運發局回應說，每場球賽前，皆會同球場養護廠商人員、中職聯盟人員，三方進行場地確認，針對這次寶特瓶事件，運發局會針對場地人員究責懲處，依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰，並持續與中職聯盟、球團、養護團隊強化場地巡檢機制，以確保場地安全。

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