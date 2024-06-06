為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

天公不做美！ 高雄都會公園日晷儀 太陽直射「金雞下蛋」秀摃龜

每年太陽有2次機會直射高雄，高雄都會公園地標「金雞日晷」6月6日與7月6日，各有一次「下金蛋」機會。（翻攝國家自然公園管理處）

每年太陽有2次機會直射高雄，高雄都會公園地標「金雞日晷」6月6日與7月6日，各有一次「下金蛋」機會。（翻攝國家自然公園管理處）

2024/06/06 20:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄都會公園地標「金雞日晷」每年6月6日與7月6日，太陽光束照在光影觀測圖，圖中心會出現特別亮的光影，像是雞下蛋，可惜今天高雄陰天無緣見到；管理處表示，只能等待下月第二次機會，希望太陽現身、讓金雞下蛋。

管理處介紹高雄都會公園地標「金雞日晷」，型態為其鳥頸仰伸、鳥身蓄勢待發，有高瞻遠矚、鵬程萬里寓意，也稱為「時間之鳥」，金雞腳下則繪製由青銅鑄版雕線而成的地影圖，顯示冬至、春秋分、夏至的時刻表，只要觀測日影投射在地上銅線的位置，就能瞭解時間變化。

高雄都會公園位於北迴歸線南方約1度處（大約北緯22.5度），每年太陽有2次機會直射高雄地區，於每年6月21日夏至前後15天，會通過高雄都會公園正上方，在金雞的腹部有一個至高點的「垂直透孔」，會與地面呈90度垂角，形成所謂的「日正當中」或「立竿無影」現象。

垂直透孔的陽光，因光束照在擺在地面的光影觀測圖，就可以明顯看到圖中心出現特別亮的光影；而在金雞日晷下僅看到一束光，就像是雞下蛋的樣子，園區人員稱這種天文景象叫「金雞下蛋」，每年大概在6月6日與7月6日正中午左右會出現，此種天文現象稍縱即逝，光束垂直投射完全進入地面的光影，時間不到半分鐘。

今天園區人員盯著天空與金雞，很可惜這星期陰雨綿綿，金雞今天沒有成功下蛋！只能期待7月6日能有太陽，讓金雞順利下蛋。

每年6月6日與7月6日，太陽光束照在光影觀測圖，圖中心出現特別亮的光影，園區人員稱這種天文景象叫「金雞下蛋」，圖為先前下蛋情況。（國家自然公園管理處提供）

每年6月6日與7月6日，太陽光束照在光影觀測圖，圖中心出現特別亮的光影，園區人員稱這種天文景象叫「金雞下蛋」，圖為先前下蛋情況。（國家自然公園管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「日晷」流失37年 彰師大迎回「鎮校之寶」
2024/03/09 05:30

「日晷」流失37年 彰師大迎回「鎮校之寶」
今迎「秋分」日夜對分 明起黑夜比白天長 季節由暖轉冷
2023/09/23 12:00

今迎「秋分」日夜對分 明起黑夜比白天長 季節由暖轉冷

松益發建築集團 築願世界的美好

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播