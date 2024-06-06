天公不做美！ 高雄都會公園日晷儀 太陽直射「金雞下蛋」秀摃龜

每年太陽有2次機會直射高雄，高雄都會公園地標「金雞日晷」6月6日與7月6日，各有一次「下金蛋」機會。（翻攝國家自然公園管理處）

2024/06/06 20:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄都會公園地標「金雞日晷」每年6月6日與7月6日，太陽光束照在光影觀測圖，圖中心會出現特別亮的光影，像是雞下蛋，可惜今天高雄陰天無緣見到；管理處表示，只能等待下月第二次機會，希望太陽現身、讓金雞下蛋。

管理處介紹高雄都會公園地標「金雞日晷」，型態為其鳥頸仰伸、鳥身蓄勢待發，有高瞻遠矚、鵬程萬里寓意，也稱為「時間之鳥」，金雞腳下則繪製由青銅鑄版雕線而成的地影圖，顯示冬至、春秋分、夏至的時刻表，只要觀測日影投射在地上銅線的位置，就能瞭解時間變化。

高雄都會公園位於北迴歸線南方約1度處（大約北緯22.5度），每年太陽有2次機會直射高雄地區，於每年6月21日夏至前後15天，會通過高雄都會公園正上方，在金雞的腹部有一個至高點的「垂直透孔」，會與地面呈90度垂角，形成所謂的「日正當中」或「立竿無影」現象。

垂直透孔的陽光，因光束照在擺在地面的光影觀測圖，就可以明顯看到圖中心出現特別亮的光影；而在金雞日晷下僅看到一束光，就像是雞下蛋的樣子，園區人員稱這種天文景象叫「金雞下蛋」，每年大概在6月6日與7月6日正中午左右會出現，此種天文現象稍縱即逝，光束垂直投射完全進入地面的光影，時間不到半分鐘。

今天園區人員盯著天空與金雞，很可惜這星期陰雨綿綿，金雞今天沒有成功下蛋！只能期待7月6日能有太陽，讓金雞順利下蛋。

每年6月6日與7月6日，太陽光束照在光影觀測圖，圖中心出現特別亮的光影，園區人員稱這種天文景象叫「金雞下蛋」，圖為先前下蛋情況。（國家自然公園管理處提供）

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