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高雄「鳥」車禍！鸚鵡飛落釀機車追撞 1騎士受傷、鳥跛腳

高雄發生「鳥」車禍，鸚鵡飛落釀追撞車禍，造成1人受傷、鳥跛腳。（讀者提供）

高雄發生「鳥」車禍，鸚鵡飛落釀追撞車禍，造成1人受傷、鳥跛腳。（讀者提供）

2024/06/05 11:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市發生1起「鳥」車禍！

1名陳姓男子騎車行經青年路二段，突然1隻鸚鵡飛落他的車前，他嚇一大跳緊急煞車，但後方楊姓男子煞車不及從後追撞，楊男當場摔車「犁田」，造成手腳擦挫傷就醫，鸚鵡雙腳受傷變跛腳鳥，陳男熱心協助鸚鵡送醫，所幸沒有生命危險。

警方調查，陳姓男子（40歲）昨天傍晚5時許，騎機車沿鳳山區青年路二段南往北直行，突然發現1隻鸚鵡飛落他的車前，當場嚇一大跳緊急煞車，不料後方楊姓男子（70歲）騎機車同方向前進，當場煞車不及，從後追撞陳男車尾，楊男當場摔車「犁田」，造成手腳擦挫傷。

警方據報到場處理，對陳男及楊男實施酒測，確認沒有酒精反應，陳男並未受傷，楊男事後自行就醫；鸚鵡不太會飛，也停留在現場，陳男發現鸚鵡雙腳受傷，走路一跛一跛，熱心帶鸚鵡去看獸醫救治，也將掃描身上晶片，以利聯繫飼主處裡。

目擊車禍民眾今PO臉書「鳳山人在地大小事」，警方今表示，初步認定陳男緊急煞車沒有肇事責任，楊男從後追撞陳車屬於完全肇事責任，依據道路交通管理處罰條例規定，駕駛人行車於馬路上，應保持可以隨時煞停的安全距離，鳳山警分局呼籲民眾行車應注意車輛周邊狀況，並保持行車安全距離，才能因應突發狀況。

此外，依據道路交通管理處罰條例規定，飼主疏縱或牽繫禽畜寵物在道路奔走，妨害交通者可處所有人或行為人300至600元罰鍰，警方表示，若找到鸚鵡飼主將依法開罰。

陳男協助鸚鵡送醫救治。（讀者提供）

陳男協助鸚鵡送醫救治。（讀者提供）

陳男協助鸚鵡送醫救治。（擷取自鳳山人在地大小事）

陳男協助鸚鵡送醫救治。（擷取自鳳山人在地大小事）

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