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    被爆與台大教授徐宏民「共用小三」？成大副校長陳鴻震：未逾越分際

    成功大學副校長陳鴻震。（圖取自成功大學官網）

    成功大學副校長陳鴻震。（圖取自成功大學官網）

    2025/02/12 11:52

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    資工系教授徐宏民被爆和成大副校長陳鴻震「共用小三」 台大校方回應了

    〔記者王姝琇／台南報導〕成大副校長陳鴻震、台大資工系教授徐宏民，2人均已婚卻被爆出有外遇，且對象還是同一名高姓女子。陳鴻震發出聲明回應表示，屬不實揣測。

    陳鴻震在聲明中指出，「關於鏡週刊之報導，本人的確認識高小姐，基於科學專業學術諮詢，曾一起吃飯討論，未逾越分際，其餘均屬不實揣測。」

    對此，成大表示，該事件屬個人私領域，學校不予回應。

    《鏡週刊》報導，台大教授徐宏民與成大副校長陳鴻震，兩人皆已婚且在學術界地位崇高，卻被週刊踢爆2人不僅出軌，還偷吃同1名「小三」，對象是1名電腦公會的高姓女子。高女與徐（2024）年耶誕前夕、今年1月與陳約會，都帶男方回家，讓兩人愛家、愛妻形象人設一夕毀滅。

    周刊直擊，陳鴻震與高女在餐酒館約會，晚餐後在細雨中牽手散步，過程互動親密，隨後同返高女住處，直至隔天中午才一起出門；徐宏民則與高女共赴知名高檔飯店約會、購物、享用晚餐，再一起返回高女住處，徐待約半小時才離開，互動也是相當親密，徐還甜摟女方後背。

    成大副校長陳鴻震今被週刊爆料外遇，還與台大教授偷吃對象為同一人，陳鴻震稍早發出聲明駁斥。（記者王姝琇翻攝）

    成大副校長陳鴻震今被週刊爆料外遇，還與台大教授偷吃對象為同一人，陳鴻震稍早發出聲明駁斥。（記者王姝琇翻攝）

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