壽山獼猴維持1100~1500隻 學者警示免疫力下降染病風險增

壽山部分獼猴已經養成主動接近人類，獲取食物的習慣。（自管處提供）

2024/01/29 22:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部國家自然公園管理處（簡稱自管處）長期委託屏科大，進行壽山獼猴族群調查及疾病監測，發現近年來總數維持1100至1500隻，並未快速上升，但壽山獼猴處於高度緊迫狀態，會造成免疫力下降，因此染病風險也會上升，呼籲人猴保持距離才是上策。

自管處指出，近年獼猴跳上身，引發的人猴衝突案件有增加趨勢，去年就有民眾在柴山「四棵榕」附近，遭獼猴跳到背上，造成民眾驚嚇且遭咬傷；提醒如果碰到獼猴跳到身上，最重要是冷靜避免衝突，可緩步移動到樹旁，讓身上的獼猴順勢跳往樹木或地面，切忌揮動四肢或作勢攻擊獼猴。

不少民眾詢問，近年來壽山獼猴是否有越來越多趨勢？自管處長期委託屏科大野生動物保育研究所，進行壽山獼猴族群調查及疾病監測，發現從101年到現在，壽山獼猴總數維持在1100~1500隻左右，族群量並沒有快速上升，主因是獼猴的行為改變，變得主動接近人類，讓民眾覺得獼猴數量增加。

屏科大教授蘇秀慧表示，許多會主動跳到人類身上的獼猴，是因曾有跟人類互動經驗，發現接近人類有機會取得食物，但像這樣人類和獼猴近距離的互動，可能造成人畜共通疾病的傳播，也會造成不肖人士有機會傷害獼猴，或發生人猴衝突，而使民眾遭到獼猴攻擊。

屏科大台灣獼猴族群監測及疾病與健康研究調查計畫主持人陳貞志教授說，台灣獼猴與人類有許多人畜共通疾病，例如獼猴疱疹B病毒、登革熱和阿米巴原蟲等。

陳貞志表示，2021年中國一位獸醫師，在與獼猴接觸時，不慎感染獼猴疱疹B病毒死亡；反觀國內，成年台灣獼猴個體的B病毒感染率高達100%，當民眾與台灣獼猴接觸時，即增加此對人類具高度致死性疾病感染的風險。

陳貞志也指出，根據近年研究發現，壽山獼猴處於高度緊迫狀態，極有可能是因高密度的獼猴數量，與頻繁的人猴衝突所導致。緊迫會造成免疫力下降，因此染病風險也會上升，當獼猴習慣親近人類，恐造成人畜共通疾病傳播。

自管處呼籲遊客，壽山是台灣獼猴自然棲地，遊客務必遵守「三不政策」:不餵食、不接觸、不挑釁，與獼猴保持距離，才能讓人猴和平共處。

自管處也提醒，依國家公園法，餵食獼猴及其他野生動物，將面臨3000元罰鍰；另根據「高雄市野生動物保育自治條例」，在高雄鼓山區等6區內，不能接觸或餵食臺灣獼猴，違者將處5000至1萬元罰鍰。

民眾餵食會使獼猴改變生態習性，造成更多人猴衝突。（自管處提供）

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