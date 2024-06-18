南化水庫蓄水率9成7 阿公店水庫啟動空庫排砂

阿公店水庫啟動空庫排砂，同步進行清淤作業。（記者陳文嬋攝）

2024/06/18 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市與台南市共用南化水庫，今年越域引水大於水庫本流進水2.3倍，帶動蓄水率提升達9成7近滿庫，將於下個月啟動南化水庫反送烏山頭水庫，將水資源續存於烏山頭水庫，穩定南台灣供水。

高雄每日用水量150萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今流量每秒108萬立方公尺，並與台南共用南化水庫，今年從高雄旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫6730萬噸，加上南化水庫本流進水2882萬噸，兩者合計總進水量9612萬噸，已超過1座南化水庫蓄水量。

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南化水庫每日出水量50多萬噸，供應台南民生用水，正值汛期進入夏季，高雄山區午後熱對流旺盛，經常下起午後雷陣雨，造成高屏溪原水濁度較高，水公司近來每日動支南化水庫30萬噸水源，經由南化高屏聯通管調配供水。

水利署南水分署說，高雄越域引水加上南化水庫本流，扣除台南供水、調配高屏溪濁度，南化水庫整體蓄水率持續提升，今天蓄水率高達9成7，蓄水量8701萬立方公尺，已接近滿庫狀態，預計下個月啟動南化水庫反送烏山頭水庫，將南化水庫自然溢流的水資源，透過曾文南化聯通管反送，續存於烏山頭水庫。

反觀阿公店水庫啟動空庫防淤，蓄水率今剩下9％，汛期利用水力排砂，9月11日將引水入庫，供應民生、農業、工業用水，阿公店屬於防洪水庫，成為全國唯一蓄水量不到1成的水庫，同步進行清淤作業，今年預計清淤32萬立方公尺。

高雄旗山溪越域引水挹注南化水庫6730萬噸。（記者陳文嬋攝）

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