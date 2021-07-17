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    中國又見怪病例！ 爆首例人類感染「猴B病毒」染病死亡

    中國疾病預防控制中心周報在16日發表一份報告，發現首例人類感染「猴B病毒」（Monkey B Virus）病例，患者為一名53歲男性獸醫。示意圖非當事猴子。（法新社）

    中國疾病預防控制中心周報在16日發表一份報告，發現首例人類感染「猴B病毒」（Monkey B Virus）病例，患者為一名53歲男性獸醫。示意圖非當事猴子。（法新社）

    2021/07/17 18:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疾病預防控制中心周報16日發布報告，指發現首例人類感染「猴B病毒」（Monkey B Virus）病例，該患者為53歲男獸醫，在北京一家專門從事非人靈長類動物繁殖和實驗研究的機構工作，今年3月曾兩度解剖兩隻死猴子，一個月後出現噁心、嘔吐症狀，隨後發燒並出現神經系統方面的症狀，最終在5月27日死亡。

    綜合中媒報導，《中國疾病預防控制中心周報（英文）》16日報告了中國發現的首例人類感染猴B病毒病例具體情況。中國疾控中心指出，患者為一名53歲男性獸醫，他在北京一家專門從事非人靈長類動物繁殖和實驗研究的機構工作，曾在今年3月4日和6日解剖兩隻死猴子，一個月後出現了噁心和嘔吐的症狀，隨後發燒並出現神經系統方面的症狀，他曾在幾家醫院就診，最終於5月27日死亡。

    中國疾控中心稱，此前中國沒有報告過「猴B病毒」感染致死病例，臨床上也未發現明顯的猴B病毒感染病例，「科研人員通過下一代測序和實時聚合酶鏈式反應，發現大陸（中國）境內首例人類感染猴B病毒病例。」

    根據報告，「猴B病毒」最初於1932年被分離出來，是獼猴體內的一種「地方性α皰疹病毒」，通常通過直接接觸和交換身體分泌物水平傳播。「猴B病毒在其自然獼猴宿主中並不明顯，但約有60例致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星發生，其致死率為70%-80%。儘管二次傳播的風險較小，但也曾發生過一例人際傳播的情況。」

    報告指出，在此之前，人畜共患的「猴B病毒」感染者主要是北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員與研究室人員。報告最後總結，首個病例的發現意味著猴子的B皰疹病毒可能對職業工作者，如靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員等，構成潛在的人畜共患威脅。

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