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民眾黨被批私設刑堂 柯文哲爆料：柯建銘也沒有很希望游錫堃當選

柯建銘點名黃國昌挾國會改革以令天下，柯文哲反爆料說，柯建銘也沒有很希望游錫堃當選。（記者葛祐豪攝）

柯建銘點名黃國昌挾國會改革以令天下，柯文哲反爆料說，柯建銘也沒有很希望游錫堃當選。（記者葛祐豪攝）

2024/01/28 16:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨韓江配明天將拜訪民眾黨，民眾黨主席柯文哲仍堅持談完再出來開記者會；另對於柯建銘點名黃國昌是挾國會改革以令天下，柯文哲反爆料說:「柯建銘也沒有很希望游錫堃當選!」

民眾黨主席柯文哲選後第3場感恩見面會，今天下午3點前進高雄中正公園，舉辦南部小草感恩見面會，吸引近千人參加。

柯文哲接受媒體聯訪時，媒體首先問他「明天韓江配將拜訪民眾黨，部分國民黨立委認為要全程公開，不要像君悅事件，柯文哲要密室協商才破局，是否認為是藍營在玩兩面手法?」

柯答說，原則上是這樣，還是尊重個人意見，他是主張談完再出來開記者會，但如果客人要從頭到尾公開，也尊重他們選擇，但如果這樣，就知道他們是來過場的。

另對於明天韓國瑜，甚或游錫堃都來黨團拜會，他會參加嗎?柯文哲說，他們2天前才突然說要來，他明天行程1個禮拜前就排好了，原則上他不會去，他尊重黨團自主性，因為畢竟是這8個（不分區）要進去投票，他們聽完會經過民主程序，「我們會確保團進團出，但在做決定之前，還是會有一個民主程序來決定!」

媒體追問:「立法院長選舉，民眾黨的盤算是什麼?」，柯四兩撥千金說:「你2月1日就知道了，現在都還不曉得狀況，反正時間到，大家就曉得了。」

另對於黃國昌拋出單一召委制，是黨團共同意志嗎? 柯說，當時有共同推4項國會改革意見，至於個人表達意見，是個人想法，還沒在黨團正式討論。

針對柯建銘批評拜會民眾黨是毫無意義的私設刑堂，還點名黃國昌是挾國會改革以令天下；柯文哲直指「柯建銘跟黃國昌有仇，這是大家都曉得的」，其實柯建銘也沒有很希望游錫堃當選，「游錫堃來拜訪，我們還是表達歡迎，怎麼會是私設設堂，不會啦!」

柯文哲選後第3場感恩見面會，今天下午3點前進高雄中正公園，舉辦南部小草感恩見面會。（記者葛祐豪攝）

柯文哲選後第3場感恩見面會，今天下午3點前進高雄中正公園，舉辦南部小草感恩見面會。（記者葛祐豪攝）

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