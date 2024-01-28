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鳳山惡霸出獄又打傷人被逮 里民連署陳情院檢順利收押

警方逮獲陳姓男子移送法辦，法官今裁定收押。（記者陳文嬋攝）

警方逮獲陳姓男子移送法辦，法官今裁定收押。（記者陳文嬋攝）

2024/01/28 14:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區1名陳姓男子被地方視為惡霸，近來出獄又橫行北門里，擅闖民宅拿東西、騷擾店家要東西，嗆聲他曾殺過人，嚇壞里民心生畏懼，昨與人口角竟持圓鍬打人，造成後腦勺縫十針住院，警方昨將他依殺人未遂等罪嫌移送法辦，並報請檢察官預防性羈押，北門里民連署院檢陳情將陳男收押；法官今裁定陳男收押。里長謝秀霞感謝鳳山警方幫忙，檢察官、法官英明，符合人民期待，讓地方百姓能夠安心過年，往後日子不用生活在恐懼中。

陳姓男子（58歲）過去橫行鳳山區，動輒揮刀恐嚇店家、追殺民眾，被視為地方惡霸，他於去年10月出獄，近來大鬧北門里，自稱鼎鼎大名綽號「雞魯」，到處嗆聲「他曾經殺過人」，騷擾多間店家要東西，擅闖民宅拿東西，造成里民心生畏懼，目前10多人受害。

陳男昨於北門市場與陳姓友人喝酒，不料雙方酒後起口角，陳男竟手持圓鍬，攻擊陳姓友人後腦勺，造成陳姓友人大量流血，傷口縫合10針住院觀察，陳男未協助送醫，竟跑到店家吃東西，警方接獲北門里長謝秀霞通報逮人。

警方清查陳男涉嫌偷竊里長服務處東西、騷擾鳳松路2間店家，以及持圓鍬打傷人，警訊後將他依殺人未遂、傷害、竊盜等罪嫌移送法辦，並以反覆實施暴力加害不特定民眾，且意圖致人於死惡行重大，報請檢察官預防性羈押。

北門里長謝秀霞昨晚緊急發動連署，號召里民簽署連署書，強調地方害怕鬧出人命，陳情檢察官、法官將陳男收押，連署書連夜交由警方，與筆錄一併呈報院檢，順利將陳男收押。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方逮獲陳姓男子移送法辦，法官今裁定收押。（記者陳文嬋攝）

警方逮獲陳姓男子移送法辦，法官今裁定收押。（記者陳文嬋攝）

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