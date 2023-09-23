惡霸受託討債12萬 「自行調漲」逼還80萬

警方逮捕陳嫌。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2023/09/23 16:22

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮陳姓男子綽號「地球」，夥同1對陳姓兄弟，犯下多起暴力討債案件，除了毆打被害人、恐嚇家屬，還將12萬元債務「自行調漲」為80萬元，地檢署將3人依恐嚇取財罪起訴。

起訴書指出，陳姓主嫌受人委託向被害人討債，其中一件是被害人積欠12萬元修車費，卻被陳嫌逼簽80萬元本票，並載到公墓毆打，陳嫌多次帶陳姓兄弟和17歲黃姓少年，半夜前往被害人住處騷擾家屬，揚言要砍斷被害人手指，被害人母親擔心兒子安危，最後給陳嫌40萬元。

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另一件是被害人積欠遊藝場3萬4000元債務，陳嫌等人將被害人押走，要求被害人供出家屬位置，並毆打被害人、逼做「人體拱橋」作體罰；被害人半個月後，將5萬6000元支付給遊藝場，噩夢才結束。還有一件，是陳嫌等人鎖定被害人母親，要求還款11萬元網路賭債，經百般恐嚇騷擾後，最後得逞2萬元。

據了解，陳嫌是竹聯幫弘仁會小組長李柏鋯的小弟，李2月因向店家勒索保護費被辦，警方當時即注意陳嫌，並延伸偵辦此案，宜蘭地檢署指揮台北市刑警大隊、北市中山、中正第一分局、宜蘭刑警大隊、蘇澳警分局等單位共同偵辦，7月收網，近日偵結，依恐嚇取財罪起訴陳嫌、陳姓兄弟，黃姓少年另案移請少年法庭處理。

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