再批民眾黨護航王新堯 時力籲柯文哲不要雙重標準

針對民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團掛鉤，時代力量發言人廖子齊呼籲，柯文哲應啟動黨內調查，不要雙重標準。 （時代力量提供）

2023/08/29 19:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕時代力量上週揭露民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團掛鉤，黨部執行長王新堯曾涉嫌強盜、暴力討債。時代力量發言人廖子齊今（29）日再批評，事發至今，民眾黨選擇冷處理，黨主席柯文哲與全黨皆力挺王新堯，都是用行動宣示民眾黨和黑道零距離，呼籲柯文哲應啟動黨內調查，不要雙重標準。

廖子齊指出，雖然民眾黨雲林縣黨部的地址在斗六，但無論是幹部討論會議、黨部慶生會等活動，都經常在出入複雜的王新堯虎尾3樓辦公室舉辦，王新堯的妹妹王羿潓也擔任黨部發言人，質疑「這究竟是王新堯家族寄生民眾黨雲林縣黨部？還是民眾黨雲林縣黨部淪為黑道堂口？」。

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廖子齊說，民眾黨雖表示會進行調查，實際上卻持續無視王新堯底下小弟至今仍涉暴力討債的事實，柯文哲也多次以「黨內有檢核機制，一切合乎標準」、「希望鼓勵不好的人變成好人」，傾全力護航王新堯。

廖子齊表示，台灣人無法接受任何政黨，光明正大與暴力討債集團站在一起，呼籲柯文哲不要雙重標準，應啟動黨內調查、如實向社會大眾交代，切莫護航黨內染黑事件，敗壞第三勢力的社會形象。

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