涉逾10件暴力討債、強盜刑案 38人起訴 竹聯旭仁會瓦解

竹聯幫仁堂旭仁會會長陳泉偉，涉及多起暴力討債等刑案，台北地檢署昨依違反組織犯罪等罪起訴。（資料照）

2023/09/02 05:30

〔記者錢利忠、邱俊福／台北報導〕在檢警強力清剿下，盤踞在台北市東區的竹聯幫旭仁會長陳泉偉及其幫眾共卅八人，除陸續落網，還被查出涉犯逾十件暴力討債、強盜、持有槍彈等刑案，台北地檢署昨將卅八人全數依組織犯罪等罪起訴，在押主嫌陳泉偉移審台北地院後，裁定仍羈押禁見，該會的地盤勢力也隨之被刨根瓦解。

辦大型春酒炫耀 警署專案掃蕩

刑事警察局追查，綽號「瘋狗偉」的竹聯幫仁堂旭仁會會長陳泉偉，兩年多來率手下涉犯強盜、攜械暴討等至少十多件刑案；尤其今年初旭仁會在台北市大直五星級萬豪飯店舉辦大型春酒，席開八十五桌，隨後同屬仁堂的明仁會也在同處辦春酒，還將奢豪場面上傳「抖音」炫耀。

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警政署長黃明昭震怒，認為黑幫刻意以春酒宴方式串連及壯大聲勢，無視公權力存在，下令展開多波掃蕩專案；刑事局、台北市警局等多個警方單位鎖定危害大的竹聯幫蒐證追剿。

觸組織犯罪 會長陳泉偉續收押

檢警調查，旭仁會成員的活動據點位於台北市松山、信義區，主要經濟來源為投資夜店、當鋪及土方工程，同時圍事和討債。陳男與旗下幫眾所涉刑案，包括二○二○年介入一家營造公司家族成員在外積欠數千萬元案，明知該公司未替個人擔保，仍惡性騷擾、威脅出面解決債務，甚至打電話恐嚇及朝該公司人員潑灑穢物；此後，陳男續率手下犯下多件暴力案。

檢警深入蒐證，今年五月起，陸續拘提陳男與其幫眾到案，查扣打火機型手槍、子彈、信號彈、各式刀械等武器，以及字畫、匾額等大批贓證物。

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