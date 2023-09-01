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黑幫春酒太囂張！旭仁會長「瘋狗偉」涉多起暴力案 38人起訴

綽號「瘋狗偉」的竹聯幫仁堂旭仁會會長陳泉偉，因涉及多起暴力討債等刑案，今天被台北地檢署依違反組織犯罪等多罪起訴。（資料照）

綽號「瘋狗偉」的竹聯幫仁堂旭仁會會長陳泉偉，因涉及多起暴力討債等刑案，今天被台北地檢署依違反組織犯罪等多罪起訴。（資料照）

2023/09/01 09:30

〔記者錢利忠／台北報導〕竹聯幫仁堂旭仁會會長、綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，今年初高調舉辦黑幫春酒，引起警政署長黃明昭震怒並下令嚴辦，陳男涉及組織犯罪、暴力討債等多件暴力案件，檢警監控長達2年多，今年5月展開多路搜索並將陳男等多名幫眾拘提到案；台北地檢署今依違反組織犯罪防制條例等罪，將陳泉偉及其幫眾共38人起訴。

包括陳泉偉在內，全案共6人在押，北檢於今天起訴後，6人將移審台北地院。

檢警調查，旭仁會平日活動於北市松山、信義區一帶，以經營精品當鋪、投資夜店與土方工程等為經濟來源，近年來發展快速，幫眾越來越多。

2020年5月間，陳男於北市信義區好樂迪KTV松隆店慶生時，在包廂外走道接聽電話，跟他人起口角衝突，左後頸動脈遭對方刺殺1刀，幸緊急送醫搶救，救回一命。

今年3月，旭仁會在台北市大直五星級的飯店，舉辦大型春酒晚會，轄區北市警中山分局動員大批警力監控。

之後，竹聯幫仁堂明仁會也在同一場所辦春酒，席開80桌，場外藍寶基尼等超跑名車雲集，還找來超過150名旗袍辣妹助陣，有人將場內旗袍辣妹迎賓送客等影片PO上「抖音」炫耀，形同挑戰公權力，引發警政署署長黃明昭震怒，進而鎖定竹聯幫規劃一連串的堂口大掃蕩專案。

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