高雄1家5口命案解剖複驗 家屬哀痛不發一語

林妻的父母和家人進入解剖室確認遺體。（記者許麗娟攝）

2024/01/25 09:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區出租套房1家5口命案，今天（25日）上午8點進行解剖遺體複驗，以釐清相關死因，一早林姓夫妻雙方的父母都前往高雄市立殯儀館，面對悲痛憾事神情相當哀傷，也都相當低調且不發一語。

林男（28歲）、林妻袁女（28歲）及3名分別7歲、6歲和3歲的兒子，21日深夜10點半多被破門發現5人倒臥在出租套房內皆已明顯死亡，現場遺留炭灰痕跡及空酒瓶，林男和長子陳屍床上，袁女和另2名孩子則趴臥在地板，疑似一氧化碳中毒致死，並傳出夫妻因經濟狀況出問題，身背有多筆債務，22日檢查官與法醫相驗時，因女方家屬認為女兒沒有輕生意圖，因此於今早進行遺體解剖複驗。

據了解，林男曾開車載著1家5口在旗津地區曾發生自撞路燈燈桿引發火燒車，當時車內5人傷勢無礙並自行脫困，但晚間回到林女的出租套房後，妻兒4人就未再出門，只有林男獨自外出後，拎著一包物品返家，由於傳出么兒疑似頭套塑膠袋，死因可疑，初驗後家屬盼了解命案真相，包括5人體內是否有酒精或安眠藥、鎭定劑成分等，都將在今天進行複驗後釐清。

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林男的父親（深藍外套者）步出解剖室神情哀痛並低頭不發一語。（記者許麗娟攝）

法醫與檢察官進入解剖室，進一步釐清1家5口死因。（記者許麗娟攝）

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