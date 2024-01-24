男借100萬給友人交保被律師A走一半 法官判還

林姓律師A走交保金，法官判還錢。示意圖。（資料照）

2024/01/24 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子涉詐欺案被判刑後落跑，又在中國重起爐灶騙到2億多元，呂男落網後法院裁定100萬元交保，蘇姓友人借錢幫忙交保，結果被林姓律師A走48萬5千元，蘇提告要求返還，林姓律師辯稱100萬元是蘇男欠呂男的錢，他只是扣除呂男欠他的律師費，但法官不採信林姓律師說詞，判他要把A走的錢還給蘇男。

判決指出，呂姓男子於1999年間以虛構之佛教大學、「塑身十寶」銷售合約及「心靈大探索」節目合約等方式對外斂財，被依詐欺罪判刑1年10月定讞，桃園地檢署通知他到案執行時，呂男落跑到中國打算重起爐灶，結果他因使用偽造的72億歐元存款證明，被中國公安單位拘留11個月後又跑到香港。

呂男在香港和台灣分別開設傳媒、音樂、汽車公司後，用集團名義廣開投資說明會騙到2億多元，在台灣落網後被法院羈押，後來羈押期滿，法官裁定100萬元交保，蘇姓友人把錢滙給呂男的林姓律師，請律師幫忙把保釋金交給呂男助他離開看守所。

結果林姓律師收到錢後，被呂男解除委任，林姓律師直接扣走51萬5千元，只把48萬5千元匯還給蘇男，蘇男不滿，認為林姓律師A走他的錢，提告要求林姓律師還錢。

高雄簡易庭審理時，林姓律師辯稱，蘇男滙給他的100萬元是欠呂男的錢，而呂男欠他律師費未付，所以他才把錢扣走，剩餘的還給蘇男，自己並沒有A錢，但法官傳喚呂男出庭作證，呂男說自己和蘇男之間並沒借貸關係，法官綜合相關事證後，也不採信林姓律師說詞，判他應還這筆錢給蘇男，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法